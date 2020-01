Riolo réclame que l’on « arrête d’emmerder l’OM » !

Dans l’After Foot de ce jeudi soir, Daniel Riolo a poussé un petit coup de gueule… Même s’il ça ne bouge pas à Marseille côté mercato, il faut laisser le club avancer tranquillement !

Après une semaine stressante pour les supporters marseillais, le calme reprend ses droit à l’Olympique de Marseille…

Laissez-les tranquilles ! — RIOLO

Plus de tension entre le coach et le président et la quasi certitude de terminer la saison avec un effectif au complet capable de se qualifier en Ligue des Champions. C’est pourquoi Daniel Riolo appelle à laisser tranquille l’OM puisque tout va bien.

« L’OM poursuit sa saison ! Ça se passe bien. La sortie de Villas-Boas, je l’ai trouvée normale. Il s’inquiétait, il a eu besoin d’une mise au point et il l’a eu. C’était plutôt rapide, il faut féliciter la direction de l’OM pour une fois. Il n’y a plus de problèmes, on poursuit la saison : on avance ! Il ne se passe rien mais tant mieux. Il faut arrêter d’emmerder l’OM quand il n’y a pas à emmerder l’OM ! Il faut toujours chercher, remuer… Ils bossent bien, ils ont envie de bien finir la saison, le groupe est totalement focus, la 2e place leur tend les bras.. Laissez-les tranquilles ! »

Daniel Riolo – Source : RMC