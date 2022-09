Riolo s’enflamme sur un joueur de l’OM !

Dans l’After foot ce mercredi soir, Daniel Riolo est revenu sur la défaite de l’OM face à Tottenham lors de la première journée de la Ligue des champions (0-2). Selon lui, Valentin Rongier confirme la confiance que lui donne Longoria et Tudor…

Le journaliste imagine même l’ancien nantais postuler à une place dans le groupe France pour la Coupe du Monde au Qatar en fin d’année. Pogba et Kanté sont incertains et pour Riolo, Rabiot n’est pas forcément meilleur que Rongier…

Parce que vous êtes sûrs que Rabiot est meilleur que Rongier ?

« Rongier devient un taulier et à l’OM, ce n’est pas rien. Petit à petit, il a gravi les échelons. Capitaine hier soir, il joue la Ligue des Champions, il est en avance sur les Terrier ou Laborde. A tous les postes où il joue, il se bat. Si Pogba et Kanté ne peuvent pas y aller… attention aux Bleus. Ce ne serait pas complètement con. Deschamps aime bien ceux qui jouent la Ligue des Champions et s’il fait tous les matches de C1 à ce niveau, on pourra se poser la question. Parce que vous êtes sûrs que Rabiot est meilleur que Rongier ? » Daniel Riolo – Source : After Foot (07/09/2022)

Daniel Riolo a également estimé que l’OM ne doit pas avoir de regrets. Il explique que les joueurs de Tudor n’ont pas réussi à maintenir leur niveau pendant 90 minutes et que la tactique mise en place par Tottenham a contraint les marseillais à reculer et à s’exposer. S’il reconnaît que le résultat est frustrant, Riolo juge la défaite de l’OM logique.

À LIRE AUSSI : Tottenham – OM : Incidents entre supporters à la fin du match !

» Ils ont essayé de contrôler l’adversaire mais ils ne se sont pas créé d’occasions. Les marseillais ont beaucoup défendu. À force de reculer et de se faire prendre en contre-attaque, le carton rouge ne tombe pas du ciel. La faute empêche une grosse occasion de but pour Son. Il est justifié, il fait partie de l’histoire du match. Dans cette histoire, l’OM finit la rencontre à 10 contre 11. Sur la durée du match, l’OM n’a pas pu maintenir son niveau. C’est la Ligue des Champions et même contre un Tottenham assez faible, ils n’ont pas tenu la distance. Ils perdent logiquement. C’est frustrant mais je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup de regrets à avoir. » Daniel Riolo – Source : After Foot (07/09/2022)