Le chroniqueur de RMC Daniel Riolo n’a pas apprécié le niveau de l’OM hier contre Francfort. Il s’est expliqué dans l’émission After Foot directement après le match.

Si c’est une équipe plus adroite, elle t’ouvre en 2 !

Le chroniqueur a commencé son analyse en abordant la faiblesse technique des deux équipes sur le terrain hier soir :

« Y a eu au niveau technique des contrôles rates des passe même dans le petit jeu à 2 mètres c’étais incroyablement mauvais ! Et même côté Francfort en première mi-temps d’ailleurs hein. Il faut absolument arrêter de dire ils étaient à notre portée, c’est un match qu’on doit gagner. On l’a tous dit depuis une semaine, quand on les a vu perdre contre le Sporting, après on les voit en championnat ils sont 11e de Bundesliga donc forcément la confiance est revenue et on s’est dit l’OM va gagner ! Mais je regarde la première période, on parlera après de la suite et quand tu dors a fait les changements, mais c’est une équipe un peu faiblarde où tu te dis sur la première période si c’est une équipe qui est un tout petit peu plus adroite mais elle t’ouvre en 2 direct ! Parce que direct elle finit à 2 – 0 la première période tu les revois plus ! » Daniel Riolo – Source : RMC 13/09/2022

Quand tu commences à avoir Payet immobile, Gerson qui bouge pas…

Il a poursuivi en parlant plus des individualités et notamment du trio offensif olympien, très décevant :

« Qu’est-ce que ça veut dire alors ? Ca veut dire que l’OM a un niveau, quand tu les vois jouer en Ligue 1 où t’es enthousiasmé tu te dis cette équipe elle est là avec ses promesses, moi je disais ça dans mon avis hier, je dis après autant de promesses, après un début de saison aussi fort, il faut valider en coupe d’Europe parce que c’est la Coupe d’Europe le révélateur ! Et là t’offres ce match ! La compo il faut quand même en dire un mot normalement à l’OM y a un totem c’est Guendouzi si il est pas là donc première premier constat tu dis bah merde il manque peut-être quelque chose au milieu de terrain dans la densité dans le combat bon ! A côté de ça les 3 devants ils font pas le taf ! Y’a aucun pressing t’as rien du tout ! Sanchez un peu plus que les 2 autres qui étaient des momies, qui ont rien fait ! Quand tu commences à avoir Payet immobile, Gerson qui bouge pas, tu dis ça va être très compliqué ! Et les mecs à chaque fois qu’ils sortaient il faisait 3/4 petites passes et lui aussi il fait des erreurs techniques hein ! Et tu te disais mais mon Dieu pourvu que ce soit pas juste un petit peu plus fort, parce qu’ils vont te déglinguer la gueule quoi ! Et résultat t’es très très déçu, tu prends une grande claque dans la gueule ce soir! » Daniel Riolo – Source : RMC 13/09/2022

