Riolo tape fort après l’élimination de l’OM !

Après l’élimination de l’OM en Coupe de France face à Annecy (2-2, 6-7 tab), Daniel Riolo est revenu sur le match des joueurs d’Igor Tudor.

L’OM s’est fait éliminer, hier soir, par Annecy (L2), aux tirs aux buts. Sur RMC Sports, Daniel Riolo a tenté d’expliquer ce dont les Marseillais avaient manqué.

C’est pire que semaine pourrie, c’est cauchemar et tu perds quasiment tout

Alors que la Coupe de France était un objectif principal, trophée remporté pour la dernière fois en 1989, les joueurs olympiens n’ont montré aucune envie sur le terrain. Une approche « lamentable« , sans réelle rotation de la part de l’entraîneur. Après la qualification en quart de final face à Paris et de bons résultats en championnat, les Marseillais étaient pourtant les favoris pour remporter la Coupe.

Ils n’ont pas insulté le foot, mais pas loin !

« C’est pire que semaine pourrie, c’est cauchemar et tu perds quasiment tout. Ce n’est pas que le titre (en L1) est perdu, mais le peu d’espoir qu’il y avait s’est complètement écroulé. Derrière c’était beaucoup plus crédible de gagner la Coupe de France, un titre que l’OM attend depuis longtemps. Depuis 1989, leur dernière Coupe de France. Et là, ils font un match lamentable. Un match lamentable dans l’approche. La façon dont ils approchent ce match, on sent assez vite que cela peut être galère, que cela peut mal se passer. L’approche mentale n’est pas bonne, il y a un petit peu de suffisance. Il n’y a pas ce qu’ils mettent d’habitude dans les matchs. On sent qu’il y a eu du jus perdu dimanche soir (face au PSG) et qu’il y a eu un coup mis dans la tronche. Il y a eu une rotation sans vraie rotation de Tudor. Est-ce que d’ailleurs il n’en fallait pas un petit peu plus de la rotation ? Des mecs ont l’air vraiment cramés. Vraiment, l’OM est 100% coupable et je n’aime pas du tout ce qu’ils ont fait ce mercredi soir. Cela ne leur ressemble pas par rapport à ce qu’ils font depuis le début de l’année. En plus le public était là en nombre, ils battent les records et viennent à plus de 60 000. Si j’étais le public marseillais, je ne serais pas content. Ce que l’OM fait ce mercredi soir, ce n’est pas bon. Ils n’ont pas insulté le foot, mais pas loin. » Daniel Riolo – Source : RMC Sports (01/02/23)