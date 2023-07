RKC Waalwijk – OM : A quelle heure et sur quelle chaine TV ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

FCM vous propose de découvrir où et quand regarder le prochain match de préparation de l’OM qui va se jouer ce jeudi face au club néerlandais RKC Waalwijk.

Pour son troisième match de préparation pour la saison 2023/2024, l’Olympique de Marseille va affronter le RKC Waalwijk, ce jeudi 27 juillet à 13h en Allemagne. Pour ceux qui souhaitent regarder le match, il sera diffusé sur le Twitch du club (par le club, uniquement pour ceux qui sont « sub » (abonnés) à la chaîne de l’OM). L’abonnement est payant et coûte 5 euros par mois mais avec un compte Amazon Prime lié à un compte Twitch, la plateforme offre un « sub » gratuit par mois.

Le match face au club néerlandais sera l’avant dernier de la préparation olympienne avant le début des rencontres officielles. Le dernier match se tiendra le 2 août, au stade Vélodrome face au Bayer Leverkusen.

Programme du stage en Allemagne : 17juillet /Marseille➡️Allemagne

22 juillet /Jour de match contre KAS Eupen

27 juillet /Jour de match contre RKC Waalwijk

28 juillet /Allemagne 🇩🇪 ➡️ Marseille

2 Août /jour de match conte le Bayer Leverkusen au stade Vélodrome #TeamOM pic.twitter.com/TaNENFjYMT — l’Olympien (@MinimoysOM) July 17, 2023

Les prochaines dates clés pour l’OM

8-9 août : Troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions vs SK Dnipro-1 ou Panathinaïkós

12-13 août : Première journée de Ligue 1 OM vs Reims

15 août: Troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions vs SK Dnipro-1 ou Panathinaïkós

19-20 août: Deuxième journée de Ligue 1 Metz vs OM

22-23 août : Barrage éventuel aller de la Ligue des champions

26-27 août : Troisième journée de Ligue 1 OM vs Brest

29-30 août : Barrage éventuel retour de la Ligue des champions