OM – Rongier : « On a tout simplement été meilleur »

La réaction d’après match de Valentin Rongier après la victoire de l’OM face au Sporting (0-2 ) en Ligue des champions.

Valentin Rongier s’est exprimé au micro de Canal + suite à la victoire de l’OM au Sporting (0-2) lors du quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des champions.

« On peut se satisfaire de cette victoire, après il y a ce fait de jeu qui nous aide bien on ne va pas se le cacher. Mais on le provoque aussi, donc ce sont des signaux positifs, c’est important de confirmer. On revient à six points et en plus avec la manière donc on est très content. De toute façon on sait qu’à ce niveau là il faut tout donner, notamment physiquement et techniquement. Il n’y a pas eu beaucoup de déchets techniques ce soir. On a été costaud et on a bien étudié leur jeu. On a été meilleurs tout simplement ce soir, on peut être fier de nous. » Valentin Rongier – Source : Canal +

