Rothen fait son mea-culpa et raconte que cet OM – PSG lui a couté une télé !

Jérôme Rothen (ancien joueur PSG) annonçait l’OM en difficulté face aux grosses équipes. Avec la victoire 2-1 de l’OM, le 8 février en coupe de France face au PSG il a changé d’avis. Lors de son émission Rothen s’enflamme, il insiste sur la qualité de l’OM dans ce match.

Bravo à Tudor de les préparer comme ça. J’avais des doutes

»Mercredi, on a vu une équipe qui a des principes de jeu très clairs avec une prise de risque énorme. C’est couillu ce qu’a fait Igor Tudor. Valentin Rongier en défense centrale, c’est un choix d’homme, mais le système reste quasiment le même. Ça bouge tellement, ils prennent beaucoup de risques. Ils bouffaient de l’énergie, ils avaient un cœur énorme. Il faut être objectif, on a vu une vraie équipe de foot du début à la fin avec des principes clairs, acceptés par les joueurs, défendus par l’entraîneur et les remplaçants. C’est un exemple. C’était le meilleur match de l’OM cette saison. Ils ont tenu jusqu’au bout. Avec un peu plus de qualité et de vitesse, Paris aurait pu marquer. Mais ils les ont mangés à tous les niveaux. Bravo à Tudor de les préparer comme ça. J’avais des doutes. Ce n’est pas une leçon, mais c’est clair qu’il y a un projet qui est clair d’un côté, et pas clair de l’autre. (…) Ca ma couté un télé, j’avais un ballon dans le main, je regardais le match, j’ai voulu mettre un plat du pied et j’ai fissuré la télé. » Jérôme Rothen – Source : Rothen s’enflamme/RMC (9/02/2023)

Frustré par la défaite de son ancien club, Jérôme Rothen a cassé involontairement sa télévision.

– @RothenJerome : « Tu sais ce qu’elle m’a coûté cette dernière action ?

– @jltourre : « Non »

– Rothen : « Une télé. » pic.twitter.com/TM07T9A1fF — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 9, 2023

L’OM recevra Annecy, le 1er mars en quart de finale de la coupe de France.