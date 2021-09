Rothen met en avant un homme dans la réussite de l’OM

Le recrutement a été intense du côté de l’OM cet été. Les arrivées semblent bien se fondre dans le collectif, de quoi donner un nouvel élan au club. Jérôme Rothen a rappelé la responsabilité de Longoria sur ce bon début de saison olympien…

Les résultats actuels de l’OM donnent raison aux choix de Longoria sur son recrutement. Les arrivées s’acclimatent bien, et collent parfaitement au système de jeu mis en place par Jorge Sampaoli.

Jérôme Rothen est sous le charme :

Longoria a fait un superbe recrutement– Rothen

« Cette passion que tu transmets aux supporters, à ce club, tous les joueurs font le boulot. Dès que l’OM joue, j’ai toujours la même analyse, je me répète. Cette équipe, il y a un fond collectif très solide et en très peu de temps Longoria, Sampaoli et son staff ont mis quelque chose en place. On ne peut pas négliger le travail de Longoria avec un superbe recrutement. Il y a du talent sur le terrain, il y a des joueurs c’était peut-être leur dernière chance. Je prend l’exemple de Guendouzi en perte de confiance dû à son comportement, là tu vois son niveau t’as m’impression qu’il progresse. Tu as aussi Rongier. Il y a les résultats qui suivent en plus, c’est le plus important, tous les feux sont au vert. Je ne vois pas comment cet OM va s’arrêter en terme d’engagement. Alors oui l’équipe peut perdre un match ou deux, mais quand tu as un groupe aussi solide tu es armé pour subir ça aussi… » Jérôme Rothen— Source: RMC (20/09/21)