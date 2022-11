Rothen n’est pas convaincu par cet OM et Tudor !

Dimanche soir, l’OM a raflé la mise en terre monégasque au terme d’un match aux multiples rebondissements. Les marseillais se rassurent en gagnant leur deuxième match consécutif après une série de matchs sans victoire qui a semé le doutes dans les esprits.

Le début de saison en boulet de canon de l’équipe d’Igor Tudor a fait rêver les marseillais des premiers rôles en Ligue des Champions et en championnat.

Le retour à la réalité a été très dur pour tous les supporters : après la défaite à domicile face à Ajaccio, les olympiens n’ont pas gagné un seul match en championnat pendant un mois et ont chuté de la deuxième place du classement. Ils ont également raté le coche au Vélodrome face à Francfort et le « match de l’année » face aux Spurs en Ligue des Champions.

Cependant, l’équipe a su relever la tête à domicile pour l’emporter face aux Lyonnais sur le score de 1-0. Une victoire qui a rassuré les supporters marseillais, mais beaucoup sont restés prudents et ont attendus une confirmation.

Même si ils l’ont emporté à Louis II, les phocéens se sont faits peur en encaissant deux buts et en laissant même les monégasques mener au score. Selon Jérôme Rothen, c’est un début de saison mitigé pour l’OM.

La première partie de saison de l’OM n’est pas une réussite

« La première partie de saison de l’OM n’est pas une réussite. On est à 15 journées, et l’OM n’est pas dans les clous. Ils sont quatrièmes. Ok c’est serré par rapport aux équipes du haut, mais bon Paris et Lens font un parcours parfait et l’écart commence à se creuser. C’est serré avec les équipes en-dessous et cela s’est vu contre Monaco. Pour moi, heureusement que le parcours de l’OM n’est pas parfait. Ils sont éliminés de toutes les compétitions européennes. Quand on voit le scénario des matchs, il peut y avoir des regrets. Sur 15 journées de championnat, ils ont 4 points de plus que la saison passée mais on ne va pas regarder que l’émotion. Ce que demande Tudor à ses joueurs, je trouve qu’ils sont parfois dépassés. Ils ne peuvent pas continuer à jouer seulement une mi-temps. Je suis perplexe sur ce que propose Igor Tudor. » Jérôme Rothen – RMC Sport – 15/11/2022

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria confirme une priorité, à un poste précis !