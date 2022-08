Roustan vraiment sceptique sur les chances de l’OM en Ligue des Champions

Didier Roustan est revenu hier dans L’Équipe du Soir sur les probables arrivées de Jordan Veretout et Alexis Sanchez à l’OM. Le journaliste est plutôt sceptique sur les garanties sportives apportées par les deux joueurs et s’inquiète pour la prochaine campagne de Ligue des Champions.

Pour Didier Roustan, ce n’est pas les arrivées de Jordan Veretout et d’Alexis Sanchez qui vont résoudre les problèmes de l’Olympique de Marseille. Selon lui, la venue de ses deux joueurs n’apportent aucune certitude. Le journaliste a émis des doutes sur la capacité des marseillais à faire un bon parcours en Ligue des Champions. Il s’interroge notamment sur le retard qui a été pris avec le changement d’entraineur et la préparation estivale difficile qui n’offrent pas de garanties sportives au moment de la reprise de la saison.

« Une équipe de niveau Ligue des Champions, ça doit être capable de jouer la qualification jusqu’à la fin de la phase de groupe. Tu dois te battre avec les autres équipes de ton groupe pour te qualifier. Les choses dépendent aussi du groupe dans lequel tombent les marseillais. Cette année l’OM sera dans le chapeau 4, ça annonce de très gros adversaires. Dernièrement Lille était dans le chapeau 4 et avait eu un tirage plus clément que le PSG. Tout va dépendre du tirage au sort. Même avec les arrivées de Jordan Veretout et Alexis Sanchez, il y a beaucoup trop de retard qui a été pris à l’OM. Il y a énormément de problèmes en ce moment et le premier match de Ligue des Champions arrive très vite. J’ai de très grosses incertitudes. Il se peut que les marseillais se prennent encore une gifle monumentale. Jordan Veretout, c’est un bon joueur, mais j’ai peur qu’en cas de dynamique négative, il ne soit tiré vers le bas avec le reste de l’équipe. Pour Alexis Sanchez, c’est un peu comme Aaron Ramsey. C’est un nom qui fait beau sur le papier. Il y a quand même le côté sud-américain un peu fou du joueur qui peut bien s’accorder avec le public du Vélodrome. Le joueur aime ces ambiances, il sera chez lui. Je pense qu’il sera plus à l’aise à l’OM qu’à Manchester United. Il faut que le collectif arrive à se mettre en route de façon générale. Si ça ne prend pas, tu ne sais pas où ça peut se terminer. Le départ de Kamara a fait beaucoup de mal à l’OM. Ça va faire un très gros manque dans l’équilibre de l’équipe. Quand on voit les recrues estivales, il n’y a aucune garantie sportive. » Didier Roustan – Source : La Chaine L’Équipe (04/08/2022)

Alexis Sanchez aurait enfin trouvé un accord avec les dirigeants de l’Inter Milan pour résilier son contrat. L’attaquant chilien est déterminé à rejoindre l’OM afin de disputer la Ligue des champions. https://t.co/TVXCQQzYjJ pic.twitter.com/pqZUN7W5bR — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 1, 2022