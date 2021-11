Rumeur folle autour de Lacazette, un joueur de Galatasaray ciblé, bonne nouvelle pour Saliba ? Les 3 infos OM de ce samedi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM du jour. Au menu ce samedi : l’avenir de Saliba à Arsenal incertain, Lacazette cherche à rebondir ailleurs, Aktürkoğlu dans le viseur.

Mercato : Bonne nouvelle à venir dans le dossier Saliba ?

Auteur d’un début de saison des plus solides avec l’Olympique de Marseille, le défenseur central William Saliba enchaîne des prestations de qualité avec son nouveau club. S’il est prêté sans option d’achat par Arsenal, un journaliste anglais pense que son futur ne s’écrira pas à Londres…

Prêté sans option d’achat par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, William Saliba s’est très vite imposé dans l’arrière-garde marseillaise. Acheté pour 30 millions d’euros à Saint-Étienne en 2019, nul doute que les Gunners ne le laisseront pas partir facilement. Toutefois selon le journaliste anglais Tom Williams, Saliba n’entrerait pas dans les plans de Arteta…

Il sera très difficile pour Saliba de s’imposer à Arsenal, quelle que soit sa façon de jouer — Tom Williams

« Si Arsenal continue sur sa lancée et que Ben White et Gabriel s’installent davantage dans le onze de départ, il sera très difficile pour Saliba de s’imposer dans cette équipe, quelle que soit sa façon de jouer. S’il peut continuer sur sa lancée et que Marseille fait une bonne saison, je suis sûr qu’ils aimeraient le garder, et s’il a apprécié son temps au club, peut-être voudra-t-il rester. Le fait qu’il y ait cette concurrence à Arsenal, ajoutée au fait qu’Arteta ne l’aimait clairement pas au départ, même s’il se fait maintenant à l’idée de lui trouver une place, cela rend difficile d’envisager un avenir à long terme pour Saliba chez les Gunners » Tom Williams – source : Sky Sports (26/11/2021)

Mercato OM : La folle rumeur Lacazette de nouveau relancée ?

Depuis l’été dernier et le départ en prêt de Dario Benedetto à Elche, l’OM et plus précisément son coach Jorge Sampaoli cherche un attaquant supplémentaire. Pablo Longoria aurait un œil du côté d’Arsenal ou l’ancien buteur lyonnais Alexandre Lacazette sera libre en juin…

Sous contrat avec Arsenal jusqu’à la fin de la saison, l’ancien joueur de l’OL Alexandre Lacazette n’entre plus vraiment dans les plans de son coach Mikel Arteta. En effet mardi dernier, le quotidien anglais The Sun nous apprenait que des clubs européens étaient sur les tablettes de Lacazette, dont l’Olympique de Marseille.

Interrogé par le media Téléfoot, l’ancien international français n’a pas écarté un possible départ…

Interrogé par le media Téléfoot, l'ancien international français n'a pas écarté un possible départ…

Forcément mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche… — Lacazette

« Forcément mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche. Mais pas avant janvier, je veux vraiment m’orienter sur quelque chose. Après on verra ce qui se propose, si les challenges sont intéressants, s’il y a des beaux projets, comment on compte sur moi… Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour vraiment me positionner » Alexandre Lacazette – source : Téléfoot (26/11/2021)

Mercato : L’OM se penche sur un joueur de Galatasaray malgré la gifle reçue

Alors que l’Olympique de Marseille vient de se faire éliminer de la Ligue Europa en s’inclinant 4-2 à Galatasaray, les dirigeants marseillais auraient ciblé un joueur turc dans leur viseur selon le media Sabahspor1…

Jeudi soir, l’Olympique de Marseille a été officiellement éliminé de la Ligue Europa. Défaits 4 buts à 2 par Galatasaray, les Marseillais ne vont pas voir la suite de la compétition. Ils peuvent cependant obtenir encore une qualification en Conference League. Toutefois cela n’empêcherait pas les dirigeants de l’OM de se pencher sur joueur du club stambouliote selon la presse turque.

L'OM se pencherait sur l'international turc Aktürkoğlu

L’OM se pencherait sur l’international turc Aktürkoğlu

En effet selon les informations du media turc Sabahspor1, les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient sur les tablettes de l’international turc Aktürkoğlu. Ce dernier possède un contrat aspirant jusqu’en 2024 avec le club stambouliote. Sa valeur est estimée par le site Transfermarkt à 6 millions d’euros.