Rumeur mercato : L’OM prêt à tenter un gros coup en Premier League ?

Avec l’arrivée de Marcelino, l’OM va devoir revoir son secteur offensif. D’après les informations de 90min l’ailier français de Newcastle Allan Saint-Maximin pourrait quitter le nord de l’Angleterre cet été et l’OM ferait partie des clubs qui ont montré un intérêt pour le récupérer.

Newcastle va devoir vendre cet été pour rentrer dans les clous du Fair Play financier, d’autant qu’ils viennent d’acheter Sandro Tonali à l’AC Milan pour 70 millions d’euros, faisant du milieu de terrain l’italien le plus cher de l’histoire au passage.

Plusieurs joueurs vont devoir quitter le club donc. Parmi eux, l’ancien marseillais Javier Manquillo par exemple mais également Allan Saint-Maximin pourraient être vendus. Selon Graeme Bailey de 90min, l’ailier français susciterait l’intérêt de plusieurs clubs dont Crystal Palace, Everton, l’AC Milan et même l’OM.

Allan Saint-Maximin targeted by Saudi Pro League.

Newcastle’s need to be streamlined and Saint-Maximin could be represent a good return for the club.@90min_Football https://t.co/oz5LHuhSKD

— Graeme Bailey (@GraemeBailey) July 4, 2023