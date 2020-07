Rumeur Mercato : L’OM s’intéresse à un latéral uruguayen à moindre coût ?

Actuellement à Getafe, l’OM, surveille la situation contractuelle du latéral uruguayen Damian Suarez (32 ans). L’Olympique de Marseille pourrait faire venir le joueur en cas de départ d’Hiroki Sakai…

Le latéral droit de Getafe Damián Suárez est sous contrat jusqu’en 2022. Il fait partie de la liste de recrutement de plusieurs clubs de Ligue 1. Après l’OM, c’est le Stade Rennais et Lille qui se serait positionné sur le joueur…

Une possibilité de le faire venir gratuitement ?

Titulaire indiscutable de Getafe depuis qu’il a rejoint le club en 2015, Damian Suarez est valorisé entre 4 et 7 millions d’euros par l’observatoire du football CIES, et à 3,2 millions d’euros par Transfermarkt. Selon les informations de RMC Sport, le joueur pourrait quitter l’Espagne pour un petit montant, de plus la France serait la destination la plus probable pour l’Uruguayen. L’OM semble préparer un possible départ de Bouna Sarr ou Hiroli Sakai…