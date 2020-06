Rumeur Mercato : L’OM toujours sur un solide défenseur croate ?

Alors que la Vente OM vampirise l’actualité du club olympien, la direction doit toujours vendre pour renflouer ses caisses. Si Duje Caleta Car venait à quitter Marseille, le club serait toujours sur la piste d’un de ses compatriotes…

C’est un serpent de mer qui dure depuis plusieurs saisons. Lors de chaque mercato, le nom de Domogoj Vida lié à celui de l’OM. L’international croate de 31 ans pourrait quitter Beşiktaş cet été. Ahmet Nur Cebi veut diminuer la masse salariale de son club et aimerait donc se passer du salaire de 3,5M€ par an du solide défenseur central.

Vida, la rumeur mercato OM comme tous les ans ?

Selon le média Haberport, « deux équipes, une italienne et l’OM, s’intéressent au joueur expérimenté, mais aucune équipe n’est prête à payer les 4M€ demandés. » Difficile d’imaginer l’OM miser sur Vida après avoir levé l’option d’achat d’Alvaro. Si Duje Caleta Car est transféré cet été, le club tentera plutôt un prêt ou le recrutement d’un profil plus jeune et moins gourmand en salaire.

Le chiffre : 27

C’est le nombre de match disputés par Domogoj Vida cette saison sous le maillot de Beşiktaş cette saison. Le défenseur croate a marqué 4 buts, il posséde un contrat jusqu’en 2022.