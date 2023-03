Libre de tout contrat à la fin de la saison, Marco Asensio serait dans les petits papiers de Pablo Longoria. Une telle opération pourrait être très coûteuse mais pas totalement infaisable pour l’artiste marseillais Franck Conte. Alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain, de nombreuses rumeurs entourent l’avenir de Marco Asensio. Si plusieurs clubs seraient intéressés, Pablo Longoria garderait un œil attentif sur la situation de l’international espagnol. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Franck Conte estime que l’opération n’est pas totalement réalisable bien que très coûteuse. À LIRE AUSSI : OM : La grosse ambiance et des supporters marseillais en nombre à Reims !

« Je ne comprends pas l’obsession de Longoria pour les joueurs offensifs. On sait que les médias espagnols aiment faire des gros titres bien ronflants mais je n’y crois pas. Je ne pense pas que cela soit vraiment le genre de Longoria d’aller chercher des attaquants à cet instant de la saison. S’il voulait vraiment recruter Marco Asensio, je ne pense pas qu’on l’aurait su avant que cela soit vraiment sérieux et avéré. C’est un très grand joueur, personne ne dira le contraire. Si actuellement il touche 300 000 euros par mois au Real Madrid, cela fait partie de nos gros salaires. Ce n’est pas totalement impossible. Pendant longtemps à l’OM, il y a eu des joueurs qui touchaient des salaires astronomiques et qui ne jouaient pas un match. Ils gagnaient autant qu’Asensio. il faudra voir dans les prochaines semaines. » Franck Conte – Football Club de Marseille (16/03/2023)

J’aimerais surtout voir Vitinha jouer

« Moi j‘aimerais surtout voir un Vitinha jouer et voir ce qu’il vaut. Parce qu’on parle déjà d’un 9 qu’on a acheté avec un transfert record de tous les temps pour l’OM. Il a été une fois titulaire peut être deux à tout casser. Moi pour l’instant je me demande ce que vaut vraiment Vitinha. Parce que si on considère qu’il est déjà carbonisé, que c’était un mauvais achat c‘est plutôt inquiétant. Si pour le coup on considère que c’est juste un manque de rythme, de conditions physiques, d’adaptation… Je ne suis pas sûr que l’idée d’acheter un autre numéro 9 à côté, ça l’aide vraiment à se sentir à l’aise. Surtout que Sanchez je crois qu’il sera encore là l’année prochaine selon toute vraie semblance, je l’espère. Donc si Vitinha se réveille un peu et qu’il gagne en confiance, en efficacité et que si Sanchez reste je ne suis pas sûr que la priorité soit d’acheter un nouveau 9. On va avoir besoin d’un latéral gauche puisque Tavares repart. On risque d’avoir des besoins renforcés en défense centrale aussi. Je pense que les priorités sont un peu ailleurs pour l’instant même si c’est un joueur qui performe. Mais enfin mettre 20 millions d’euros, je sais pas à quel prix il est évoqué, mais c’est peut-être dans cette fourchette là, sur un nouveau pari pour un poste qui est déjà embouteillé. Je suis septique mais bon… » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (12/03/2023)