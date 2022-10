Rumeur mercato OM : Longoria vise un talent colombien pour renforcer l’attaque ?

Pablo Longoria a clairement ouvert la porte à des mouvements lors du prochain mercato d’hiver. Plusieurs joueurs pourraient quitter Marseille et donc des arrivées sont aussi attendues…

Plusieurs éléments en manque de temps de jeu comme Gueye, Payet ou encore Gerson ne seront pas retenus cet hiver. Dans l’autre sens l’OM pourrait tenter de renforcer certains postes, l’on peut facilement imaginer que le recrutement d’un piston gauche ne ferait pas de mal. Mais Pablo Longoria serait aussi attentif au recrutement d’un élément offensif…

Longoria intéressé par le jeune attaquant Jhon Duran ?

Selon les informations du site Jeune Footeux, « Pablo Longoria apprécie beaucoup le profil de Jhon Duran« . Cet attaquant de 18 ans est sous contrat avec les Chicago Fire en MLS, il est aussi international colombien (2 sélections). Duran a marqué 12 buts et donné 6 passes décisives en 27 matchs disputés. Cependant, le transfert ne sera pas simple à réaliser car le prix demandé serait de 11M€ et des clubs anglais comme Manchester United, Liverpool et Chelsea mais aussi le club espagnol de l’Atlético de Madrid seraient sur coup.

Le président de l’OM, Pablo Longoria était l’invité de RMC, il avait notamment été interrogé sur la possibilité de recruter cet hiver, ce dernier ne ferme pas la porte à du mouvement en janvier.

Le mercato hivernal ? toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique — Longoria

« Renforcer l’équipe en janvier ? Nous sommes toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique. On doit analyser le mercato pour savoir si on peut améliorer l’équipe. On est toujours ambitieux, on veut toujours améliorer cette équipe, peut-être avec la qualif en C1 et la vente de joueurs qui jouent peu… Il y a des possibilités économiques. Il faut toujours prendre des risques. » Pablo Longoria – source : RMC (20/10/2022)

Pas de recrue cet hiver pour Friio ?

« Est-ce qu’il va falloir renforcer cet effectif en termes de qualité cet hiver ? Honnêtement non, je pense que le travail a été fait cet été et bien fait. Le groupe s’est gelé très rapidement avec un nouvel entraîneur également. On l’a vu en Ligue 1 ça suffit. L’ambiance est fantastique, ce sont des joueurs qui vivent bien ensemble. Il y a un socle de l’année dernière qui fonctionnait bien, il y a des joueurs qui sont arrivées et amènent de l’expérience, de la maturité. Alexis Sanchez, Eric Bailly, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, ce sont des joueurs qui sont étudiés pour leur capacité à s’intégrer dans un groupe ». David Friio – source : RMC Sport (04/10/2022)