Rumeur mercato OM : Un cador européen pense à Kamara pour cet été ?

Annoncé dans le viseur de plusieurs gros clubs européen avant la signature de son premier contrat pro avec l’OM, Boubacar Kamara dispose toujours d’une bonne cote sur le matché des transferts. La Juventus serait un candidat à son recrutement…

Selon le média CalcioMercato, la Juventus, qui le surveille depuis un certain temps avec une grande attention, aurait coché son nom dans la perspective du prochain mercato estival. Reste que le défenseur central ou milieu défensif ne se voit pas quitter l’OM si son club formateur est qualifié en Ligue des Champions…

Boubacar Kamara l’a expliqué jeudi en conférence de presse…

Un rêve pour moi de jouer la Ligue des champions, surtout avec l’OM — Kamara

« Pour moi, ce serait un objectif et un rêve de jouer la Ligue des champions, surtout avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué. Je la regardais petit dans les tribunes. Avoir cette musique au stade Vélodrome, ce serait magnifique. Si on y est, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin. Je pense que tous les joueurs qui contribuent à cette saison et à une éventuelle qualification voudront la jouer. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs. » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse

Reste que le joueur de 20 ans qui a déjà disputé 59 matches de Ligue 1 est une valeur importante pour l’OM qui a clairement besoin de faire rentrer de l’argent cet été pour faire baisser ses déficits…