La fin du mercato estival est lancée. À 48 heures de sa fermeture, l’OM de Pablo Longoria multiplie les pistes pour renforcer son effectif. Un intérêt pour Steven Nzonzi vient d’être révélé. Jorge Sampaoli pousserait pour attirer le champion du monde.

Le sprint final est lancé. À 48 heures de la fermeture du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’active afin de se renforcer et d’avoir son effectif au complet pour la saison à venir. Jusqu’à demain soir, il risque d’il y a voir énormément de mouvements dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. Après avoir enregistré les arrivées de nombreuses recrues depuis le début du mercato, le recrutement n’est pas encore terminé. La dernière en date est Pol Lirola et Jorge Sampaoli espère encore 4 à 5 joueurs dans son équipe. Si Amine Harit est tout proche de rejoindre le club phocéen, un tout autre profil serait dans le viseur de l’OM.

Jorge Sampaoli apprécie le profil de Steven Nzonzi

Cette piste était inattendue. Après s’être déjà renforcé au milieu de terrain avec des arrivées de Mattéo Guendouzi et de Gerson, l’OM serait intéressé par un autre joueur à ce poste. En effet, à en croire les informations révélées par Foot Mercato, l’OM penserait au profil de Steven Nzonzi. Après être resté 1 an et demi du côté de Rennes, le milieu de terrain tricolore est retourné du côté de Rome cet été. Toutefois, il n’entrerait pas dans les plans de José Mourinho qui lui aurait demandé de se trouver une porte de sortie d’ici demain.

Toujours selon les informations de Foot Mercato, Jorge Sampaoli apprécierait grandement son profil et l’aurait fait savoir à Pablo Longoria. Toutefois, le président olympien doit d’abord vendre avant d’envisager de le recruter. En revanche, l’OM ne serait pas le seul club intéressé par le champion du monde puisque le LOSC aurait également manifesté son intérêt pour le joueur de 32 ans. Reste à savoir si cet intérêt se concrétisera d’ici demain…

🚨 Info: Steven N’Zonzi 🇫🇷 intéresse deux clubs en France : #Lille et l’#OM. – Jorge Sampaoli 🇦🇷 s’est entretenu avec le joueur mais l’#OM doit dégraisser avant. – Al Rayyan au 🇶🇦 reste intéressé.https://t.co/L3Gn4PrnLf — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2021

On aime le mercato – Pablo Longoria

« Le marché ferme le 31 à 23h59. On a toujours l’objectif d’améliorer notre équipe pour être compétitif et chercher pour notre coach la meilleure équipe possible. J’analyserai toutes les opportunités de marché dans les prochaines heures. On aime le mercato. » Pablo Longoria – Source : L’Equipe (27/08/2021)