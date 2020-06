Rumeur mercato : Pisté par le Bayern, l’OM ou encore la Juve, sur ce jeune ailier file à Monaco ?

L’OM aimerait s’offrir de jeunes talents avec comme objectif de réaliser ensuite de belles plus-values. Cependant pour mettre en place cette politique de trading, il faut trouver son directeur sportif et il faut des moyens pour recruter. D’autant que la concurrence est féroce…

Il y a un mois, le média Congo Actu annoncé qu’Anthony Musaba serait visé par l’OM. Les recruteurs marseillais auraient trouvé ce jeune talent en seconde division des Pays Bas (Eerste Divisie). Le jeune joueur de 19 ans ne devrait pas rester au NEC Nimègue, 8e de seconde division des Pays-Bas. Le jeune milieu offensif fait l’objet de plusieurs convoitises de grands clubs européens.

Musaba finalement à Monaco ?

Selon le média Allemand Fussballeck, de nombreux clubs, et pas des moindres sont sur le coup. Le Milan, la Juventus Turin et le Bayern Munich, le RB Leipzig mais aussi l’Ajax Amsterdam et l’AZ Alkmaar serraient sur les rangs. En France, outre l’OM, Monaco serait aussi intéressé par le joueur. Selon le journaliste Manu Lonjon, l’ASM aurait même bouclé le dossier…

Anthony Musaba (ailier droit NAC Nijmegen) rejoint l'AS Monaco. Ne manque que la visite médicale. (Pour rappel : il était ciblé par l'OM, et le club Phocéen discutait avec NAC Nijmegen concernant un transfert)