Rumeurs Mercato : La solution de Longoria pour faire venir Nuno Tavares à l’OM !

D’après les informations du Sun, l’Olympique de Marseille négocierait avec Arsenal pour la venue de Nuno Tavares. Le latéral gauche pourrait débarquer en prêt avec option d’achat.

Igor Tudor est le nouveau coach de l’Olympique de Marseille. Depuis son arrivée, les consultants et correspondants en Italie affirment que l’entraîneur croate apprécie beaucoup les systèmes à trois défenseurs centraux et donc l’utilisation de pistons.

Tavares en prêt avec OA?

A droite, Clauss et Yan Couto sont étudiés comme des pistes sérieuses… A gauche, dans l’effectif il n’y a qu’Amavi et Sead Kolasinac. Pas sûr que cela suffise en terme de niveau pour les exigences du nouvel entraîneur.

A LIRE : Mercato OM : « Il est très rapide, il a une très bonne qualité de dribble »

La piste menant à Nuno Tavares aurait été relancée. Le Portugais est sous contrat avec Arsenal et The Sun explique dans un article que l’Olympique de Marseille négocierait un prêt avec option d’achat. Le tabloïd anglais ajoute que cette piste serait la priorité d’Igor Tudor à ce poste.

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).