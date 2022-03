Rumeurs mercato OM : Un talent sénégalais dans la short-list de Longoria?

L’Olympique de Marseille se serait positionné sur le jeune sénégalais Samba Diallo qui évolue au Dynamo Kiev. Plusieurs gros clubs européens apprécierait fortement son profil.

Ces dernières semaines, l’une des sensations du football africain a été Samba Diallo. L’attaquant âgé de 19 ans a impressionné en Youth League avec le Dynamo Kiev. En 7 apparitions, il a trouvé le chemin des filets à 5 reprises… De quoi attirer les plus grands clubs européens.

Manchester City, Dortmund et le Barça se positionnent?

Avec le championnat ukrainien mis en pause, le jeune sénégalais est venu en France pour rendre visite à des amis. il a notamment été à Saint-Etienne pour « une simple visite » comme l’explique En Verts et Contre Tous. Le média ne s’arrête pas là et affirme qu’il n’y signera pas de contrat. Il décrit le dossier comme « très compliqué voire impossible ».

En revanche, d’autres clubs apprécieraient son profil. Âgé de 19 ans, il a impressionné dans la Ligue des Champions des jeunes en début de saison et n’a pas laissé insensibles de grosses écuries européennes; C serait notamment le cas du FC Barcelone. Le Borussia Dortmund garderait un oeil tout comme Manchester City. De gros clubs qui pourraient intéresser le jeune joueur et laisser l’OM sur la touche s’ils passent à l’attaque.

L’OM devrait récupérer 90M€

Financièrement, cela pourrait être un dossier compliqué pour les Marseillais même s’ils récupéreront de l’argent prochainement. Vincent Labrune a décidé de lancer une société commerciale et d’en vendre une partie afin de redistribuer directement de l’argent aux clubs. Après des négociations compliquées sur la répartition, un accord serait tombé. Selon l’Equipe, « le collège de Ligue 1 a trouvé un accord sur la répartition de la somme (1,5 milliard d’euros) apportée par le fonds d’investissement luxembourgeois CVC pour détenir 13 % de la société commerciale prochainement lancée par la LFP. »

Le journal sportif précise que la LFP a décodé de conserver 100 millions d’euros pour un fonds de réserve, 100 autres millions d’euros pour les frais et le fonctionnement de la future structure. De plus, 170 millions d’euros ont été tout de suite utilisé pour rembourser immédiatement le PGE (prêt garanti par l’État) contracté par la LFP. Il restait donc a trouver un partage équitable des 1,130 milliard restants…

Groupe 1 :

Le PSG

Groupe 2 :

L’OM, l’OL, Nice, Lille, Rennes et Monaco

Groupe 3 :

Tous les autres

Au final l’OM devrait toucher 90M€ tout comme Lyon. Le PSG va toucher 200 millions d’euros soit 17% du total alors qu’il en réclamait 30% à l’origine. Nice, Rennes, Monaco et Lille auront 80 millions d’euros et les autres clubs du groupe 3 prendront 33 millions d’euros chacun.

De plus, les droits internationaux qui sont de 73M€ et qui devrait augmenter seront répartis au prorata des points UEFA de chaque club.

« Cet accord s’accompagne surtout de la part des clubs d’une volonté affirmée d’adhérer au projet de développement du football professionnel français porté par la LFP et validé par son partenaire CVC Capital Partners, annonce un communiqué ce jeudi. Ce projet de développement vise à améliorer en profondeur l’ensemble des structures du football français au premier rang desquelles celles des clubs professionnels autour de deux mots d’ordre: compétitivité et équité. » LFP – source : RMC (24/03/2022)