Russie : 6 cartons rouges… Enorme bagarre générale !

Alors que l’OM rependre aujourd’hui le chemin de l’entrainement, hors Coupe du Monde c’était très tendu ce weekend en Russie. Lors d’un match de Coupe de Russie qui se tenait ce dimanche entre le Zenit Saint-Petersbourg et le Spartak, la partie a totalement dégénéré à l’heure de jeu !

En effet, une terrible bagarre générale a éclaté entre les joueurs des deux équipes. Wilmar Barrios, Malcom et Rodrigao ont été exclus côté Zénith. Aleksandr Selikhov, Shamar Nicholson et Aleksandr Sobolev ont vu rouge côté Spartak. Des échanges de coups, et 6 cartons rouges distribués. La rencontre a tout de même pu se terminer avec une victoire du Zenit au terme de la séance de tirs au but (4-2 tab en faveur des Moscovites). Surréaliste.