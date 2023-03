Salaires OM : La comparaison qui fait mal avec le Stade Rennais

Le journal L’Équipe a dévoilé comme chaque année un classement des salaires de ligue 1. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Mourad Aerts compare les revenus des joueurs marseillais avec leurs homologues rennais.

Ce mercredi a révélé les détails de tous les salaires de Ligue 1. À Marseille, Jordan Veretout est le joueur le mieux payé devant Alexis Sanchez et Éric Bailly. Si les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif gagnent entre 300 000 et 550 000 euros par mois, le salaire moyen mensuel brut est de 280 000 euros par mois. Un montant bien supérieur à celui du Stade Rennais qui n’est « que » de 120 000 euros bruts mensuels. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Mourad Aerts regrette cette différence et estime que la direction marseillaise devrait s’inspirer du Stade Rennais.

Amavi touche plus de 250 000 euros. S’il va à Rennes, il est dans les trois plus gros salaires du club !

« Des joueurs comme Jordan Amavi et Pol Lirola émargeaient à 200 000 euros par mois à Marseille. Aujourd’hui, Amavi touche plus de 250 000 euros. S’il va à Rennes, il est dans les trois plus gros salaires du club. L’OM doit avoir ça à l’esprit quand il signe des joueurs moyens. Valentin Rongier est aujourd’hui à 330 000 euros par mois. Il est très important, j’apprécie beaucoup ces saisons. C’est important d’avoir ces chiffres en tête. Après on se demande pourquoi on n’arrive pas à vendre et pourquoi les autres clubs du championnat vendent mieux que nous. C’est aussi pour cette raison, c’est aussi pour les salaires que l’on donne à nos joueurs. Lorsque tu fais un investissement, même si tu es un gros club de Premier League, le salaire entre aussi en ligne de compte en plus du prix du transfert. Si on recrute un joueur qui gagne déjà 350 000 euros dans son club, on va devoir lui donner au moins 400 000 euros voire plus. C’est des choses qui compte. » Mourad Aerts – Football Club de Marseille (30/03/2023)