Saliba chez les Bleus, un jeune made in France pisté et le dossier Veretout… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Saliba est appelé en Bleus suite au test Covid positif de Pavard, Longoria piste Dong et le dossier Veretout semble bien compliqué…

Didier Deschamps a donc décidé de remplacer le défenseur du Bayern Munich par William Saliba

«Le défenseur de l’Olympique de Marseille remplace celui du Bayern Munich et honorera sa première convocation en équipe de France A. Compte tenu du protocole en vigueur en Allemagne pour la reprise des joueurs ayant contracté le Coronavirus, Benjamin Pavard n’est pas disponible pour participer au rassemblement de l’Equipe de France, qui débute aujourd’hui à Clairefontaine. Didier Deschamps a donc décidé de remplacer le défenseur du Bayern Munich par William Saliba (Olympique de Marseille) pour les deux prochains matches contre la Côte d’Ivoire, à Marseille, le vendredi 25 mars, et contre l’Afrique du Sud, le mardi 29, à Lille Métropole.» FFF – 21/03/2022

William Saliba (@OM_Officiel), est appelé pour la 1ère fois chez les Bleus en remplacement de Benjamin Pavard, forfait. #FiersdetreBleus pic.twitter.com/JnCIqmvdQa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 21, 2022

Il avait besoin de temps pour jouer– Sagna

« ‘J’ai regardé William Saliba cette saison et ses performances avec l’Olympique de Marseille sont très bonnes. C’est l’un des joueurs clés en défense, il est très calme avec le ballon, il peut jouer de derrière, il est très puissant et bon dans les duels. Je pense qu’il avait juste besoin de temps pour jouer. Et Mikel Arteta l’a compris. Ce n’est pas parce qu’il ne l’apprécie pas. Mais je pense qu’à 18 ou 19 ans, vous avez besoin de jouer, d’être impliqué chaque week-end. Ce n’est pas un joueur qu’il faut laisser sur le banc, ou qui acceptera de ne pas être intégré. Quand vous êtes à Arsenal, vous devez aller quelque part pour jouer et progresser. C’est comme ça. Je suis impatient de le voir revenir. Il a sûrement progressé en France, mais la Premier League c’est autre chose. Je pense qu’il a les capacités pour réussir, j’ai hâte qu’il revienne. » Bacary Sagna— Source: Genting Casin (19/03/22)

Longoria veut Kyliane Dong ?

L’Olympique de Marseille a réussi un gros coup ce dimanche soir en s’imposant contre Nice au stade Vélodrome à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Cette victoire permet aux marseillais de se positionner seuls sur la deuxième marche du podium. Une qualification pour la prochaine Ligue des Champions est plus qu’importante pour les finances du club marseillais. A neuf journées de la fin du championnat rien n’est encore joué et l’OM ne compte qu’un point d’avance sur le troisième (Rennes) et trois points sur le quatrième (Nice).

A lire aussi : OM Mercato: Kamara, ça sent la fin ?

Info : la révélation offensive de l’ESTAC Kyliane Dong est sur les tablettes de la Juventus, de l’OM et d’un club allemand. Cet attaquant vif, rapide et explosif affole les défenses avec 4 buts et 6 passes décisives en 4 matches de Coupe Gambardella.https://t.co/6ZzGqmm4Z4 — Sébastien Denis (@sebnonda) March 19, 2022

Un bon coup a faire pour ce jeune prospect

Cela n’empêche pas Pablo Longoria de travailler sur le mercato. Le président de l’OM étudie déjà de nombreux profils en vue de la saison prochaine. Grosse révélation de la Coupe Gambardella, le jeune attaquant de 17 ans Kyliane Dong serait ainsi dans le viseur du l’Olympique de Marseille indique le site FootMercato. En fin de contrat aspirant avec l’ESTAC plusieurs clubs, dont la Juventus Turin et l’OM seraient ainsi à l’affût qu’il ne faudra débourser que des indemnités de formation pour le recruter en fin de saison.

Veretout, un dossier très cher et très concurrentiel

L’Olympique de Marseille va, sauf énorme surprise, voir filer Boubacar Kamara après cette saison. Le milieu de terrain sera en fin de contrat en juin prochain, Pablo Longoria cherche donc un 6 de haut niveau. Le nom du milieu de terrain de l’AS Roma, Jordan Veretout revient avec insistance. L’ancien nantais est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Giallorossi.

Selon La Gazzetta dello Sport, Pablo Longoria reste actif sur ce dossier d’autant que Jordan Veretout n’a été titularisé qu’à une seule reprise lors des huit dernières rencontres et ne semble donc plus entrer dans les plans de José Mourinho. La recrue Sergio Oliveira lui est préféré. Pour autant, l’international français ne sera pas bradé, en effet, le média transalpin précise que l’AS Rome souhaiterait récupérer un minimum de 17M€ soit le montant de son transfert en provenance de la Fiorentina…

Veretout très apprécié, un transfert d’au moins 17M€ ?

Autre élément important, l’OM est loin d’être le seul candidat à son recrutement. Calcio Mercato affirme que l’AC Milan, Naples et Newcastle seraient également intéressés par le profil du joueur de 29 ans. Une grosse concurrence et un montant de transfert qui semble bien trop élevé pour le moyens de l’OM, même avec une qualification en Ligue des Champions en fin de saison…

🔄 Jordan Veretout 🇫🇷 dispose de trois options. Il devait bien quitter la Roma 🇮🇹 au mercato d’été.Veretout serait intéressé par l’OM.Newcastle🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 et Naples 🇮🇹 ont aussi approché le joueur en vue d’une signature.#TeamOM | #MercatOM | #OM (🗞 Calciomercato) pic.twitter.com/vwBeQGZmsc — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) March 19, 2022

En janvier 2021, Veretout n’avait pas écarté l’idée d’un retour en Ligue 1 lors d’un entretien accordé à So Foot.

Il ne faut pas fermer la porte à un retour en France — Veretout

« Je rigole beaucoup avec Zaniolo, qui est un super jeune. La première fois que je suis entré dans le vestiaire, j’ai été impressionné de voir Džeko et Kolarov, ça fait un peu drôle parce que ce sont des grands joueurs qui ont une très belle carrière. Avec Mkhitaryan, on est trop potes, c’est incroyable la relation qu’on a. Pareil pour Pastore, on rigole bien, et sur le terrain, c’est un génie du foot. Globalement, tu sens que tu es dans une équipe sans maillon faible. Tu dois continuer de prouver à l’entraînement parce que tu sens que derrière ça pousse, et c’est ça qui fait qu’il y a une concurrence saine et qui nous fait progresser. (…) Encore une fois, c’est vraiment mon club de cœur, j’ai vécu des belles choses là-bas, comme la remontée en Ligue 1. Après, un footballeur professionnel doit être prêt à tout. Il ne faut pas fermer la porte à un retour en France, ou même à la découverte d’un autre championnat. Mais aujourd’hui c’est clairement loin d’être d’actualité, je suis complètement focalisé sur la Roma. » Jordan Veretout – source : So Foot (janvier 2021)