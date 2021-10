Saliba parmi les meilleurs jeunes du monde, Kamara pisté en PL, du nouveau sur la vente… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce samedi : Saliba nommé pour le trophée Golden Boy, Kamara dans le viseur de la Premier League, la direction olympienne n’a pas renoncé à Wass, la presse italienne évoque la vente de l’OM…

Golden Boy : Un joueur de l’OM parmi les 20 meilleurs jeunes du monde…

William Saliba est l’une des grandes satisfactions du mercato de l’Olympique de Marseille. Auteur d’un bon début de saison, il fait parti des 20 nominés pour le trophée de Golden Boy 2021…

Le Golden Boy récompense depuis 2003 le meilleur joueur de moins de 21 ans jouant dans un championnat européen de première division. Saliba est dans la liste avec des talents comme Camavinga, Pedri ou encore Bukayo Saka… Une sacré performance pour le défenseur de l’Olympique de Marseille. Le grand vainqueur sera dévoilé en décembre après le vote de 40 journalistes européens.

La liste des 20 finalistes pour le Golden Boy 2021

Karim Adeyemi : Salzbourg Jude Bellingham : Borussia Dortmund Eduardo Camavinga : Real Madrid Charles De Ketelaere : Club Bruges Gavi : FC Barcelone Bryan Gil : Tottenham Ryan Gravenberch : Ajax Amsterdam Mason Greenwood : Manchester United Daniel Maldini : AC Milan Jamal Musiala : Bayern Munich Nuno Mendes : PSG Pedri : FC Barcelone Roberto Piccoli : Atalanta Bergame Yéremi Pino : Villarreal Giovanni Reyna : Borussia Dortmund Rodrygo : Real Madrid Bukayo Saka : Arsenal William Saliba : Olympique de Marseille Jurrien Timber : Ajax Amsterdam Florian Wirtz : Bayer Leverkusen

William Saliba fait parti des 20 nominés pour le trophée de Golden Boy 2021 : #TeamOM pic.twitter.com/UjLYSMnHtd — Actu OM (@ActuOM__) October 15, 2021

Wass à l’OM cet hiver pour 3M€ ?

Si son nom a longtemps circulé du côté de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival, mais Daniel Wass n’a pas signé à l’OM. Pablo Longoria pourrait néanmoins revenir à la charge cet hiver…

Courtisé durant une grande partie de l’été, le latéral droit constituait une opportunité parfaite compte tenu de son expérience et de son faible prix. Mais les deux offres successives soumises par les dirigeants marseillais (900 000 puis 1,5 millions d’euros) n’ont pas convaincus leurs homologues espagnols de céder Daniel Wass. Mais d’après Todofichajes, Pablo Longoria va retenter sa chance, afin de recruter le Danois en tant que doublure de Pol Lirola. En effet, il est libre de s’engager là où il le souhaite cet hiver, son contrat prend fin à l’été prochain, et une prolongation ne serait plus à l’ordre du jour.

Longoria avait confirmé

« Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

Il est capable de suppléer beaucoup de joueurs, il a de l’activité, de l’expérience…– DE BONO

« Wass? Même si Lirola vient, il est capable de jouer de partout lui ! Attention à Wass. Il va venir sur la pointe des pieds mais qui est capable de prendre la place de tout le monde. Si ce joueur venait, ce serait une très bonne acquisition. Il est capable de suppléer beaucoup de joueurs, il a de l’activité, de l’expérience. Il a de qualité au niveau de ses centres, de ses passes… Sa participation au jeu. J’aime beaucoup ce joueur, il est toujours au devoir, dans l’état d’esprit et il est capable de jouer à tous les postes ! A gauche, à droite, dans le milieu de terrain… Il est vraiment très polyvalent. Il a de l’expérience, il sait se gérer sur un terrain. Il a une faculté bien entrer dans les contres. Il est international, on a pu le voir à l’Euro avec le Danemark. Il ne parle pas beaucoup mais il agit ! J’ai l’impression que le joueur lui-même a envie de venir. Il connait la Ligue 1, il connaît la ferveur du Vélodrome. Je pense qu’il arriverait à le gérer assez facilement. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)

Vente OM: Un média italien donne des nouvelles informations…

Le sujet de la potentielle vente de l’Olympique de Marseille a cristallisé les tensions entre supporters marseillais. Lancée par Tutto Mercato Web l’hiver dernier, cette rumeur ne s’est pas concrétisée…

D’après Tutto Mercato Web, « une négociation pour l’acquisition de l‘Olympique de Marseille a été mise en place qui a ensuite calée« . D’après le professeur Simon Chadwick qui exerce à Emlyon Business School de Paris, le PIF (fond d’investissement d’Arabie Saoudite) qui vient tout juste de racheter Newcastle, pourrait se servir de l’OM et de l’Inter pour créer un groupe de clubs satellites comme l’a fait Manchester City via City Football Group.

Une information confirmée par le journal politique italien Libero qui stipule que les Nerazzurris seraient sur le point d’être racheté, et que le PIF serait en pleine négociation avec l’OM et une écurie brésilienne.

Je vous rapporte cet article en précisant bien, j’insiste, que je n’ai aucune info spécifique et direct à ce sujet. Le quotidien politique italien @Libero_official écrit qu’après #Newscastle, #PIF serait sur le point de racheter l’#Inter et négocierait #teamOM + un club brésilien — Thierry Cros (@tcros) October 13, 2021

c’est un journal politique. Donc qui a naturellement tendance à interpréter l’actualité de manière totalement subjective, mais sur le fond des informations n’est pas connu pour balancer des fake news à tout va. — Thierry Cros (@tcros) October 13, 2021

Le passage en question pic.twitter.com/EBknb23Pm2 — ᴅᴀɴᴅʏ ᴏғ ⓁⒾⓈⒷⓄⒶ II 💙🇵🇹🇧🇷 (@Dandydesecour) October 13, 2021

Matthias Manteghetti explique pourquoi il a gardé le silence

Sur notre plateau, le journaliste qui a maintenant quitté Canal +, est revenu sur cette folle journée où il avait la vente imminente de l’OM. Il explique notamment comment il a vécu cette série d’événements et pourquoi il n’a pas pu livrer le reste de ses informations….

« Ces informations que j’ai publiées sur Twitter, elles y sont toujours. Pour moi, ça a commencé en mai 2020 avec des premières informations. Je creuse un peu mais pas énormément et j’ai d’autres infos en décembre. Pour moi, tout s’accélère le 3 février, le soir du match face à Lens, coaché par Nasser Larguet. Ce soir-là, je reçois un appel qui me confirme énormément d’informations que j’ai eues et qui m’en ramène d’autres. Et là, je commence à creuser à droite à gauche et tout va dans le sens de ces informations et de cette vente de l’OM. Le 5 février au matin, j’alerte mes supérieurs et ils me font confiance parce que ça faisait sept ans que je travaillais chez Canal + et j’ai toujours donné des informations sur l’OM qui se sont avéré vraies sur les transferts, le capitanat de Steve Mandanda etc… Donc mes informations sont recoupées et ça s’accélère avec notamment la vidéo de Thibaud. On me dit qu’il faut en parler à 17h et en parler le soir-même. Et là, on nous freine un peu. Pas en nous disant que c’est faux mais on me dit qu’il ne faut plus en parler alors que l’on avait annoncé que je serai dans le Late Football Club. Moi on me dit de ne plus en parler et c’est pour ça que je ne l’ai pas fait jusqu’à aujourd’hui. » Matthias Manteghetti – Source : Football Club de Marseille (20/09/21)

Mercato OM: Un nouveau club anglais entre dans la danse pour Kamara ?

Alors qu’il arrive en fin de contrat à l’été prochain, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM. L’occasion pour d’autres clubs, de récupérer un top joueur jeune sans payer d’indemnité de transfert. Cette fois, c’est une équipe anglaise qui serait intéressée par le natif de Marseille…

Courtisé par de nombreux clubs européens lors du mercato estival, tels Chelsea ou encore le Napoli, Bouba Kamara est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Toutefois, le milieu défensif de l’OM n’a toujours pas prolongé avec le club. Il est lié aux Olympiens jusqu’en juin prochain. En cas de départ l’été prochain, celui-ci se ferait donc gratuitement. Un manque à gagner certain pour le club.

Et selon les informations du site espagnol Fichajes.net, cette éventualité pourrait peut-être voir le jour. En effet, Arsenal aurait coché son nom, afin de d’améliorer son effectif pour la saison prochaine.

A voir maintenant s le projet des Gunners peut intéresser le Marseillais, sachant qu’Arsenal est pour l’instant mal parti pour se qualifier pour la coupe d’Europe la saison prochaine, même si la saison est encore longue. En espérant que Kamara prolonge, afin que l’OM renfloue un peu ses caisses…

Kamara porte l’OM

Comme le précise le compte Stats du foot, l’OM n’a gagné qu’un seul de ces 18 derniers matches en compétition officiel quand Kamara n’est pas là. Le club olympien a compilé 9 matches nuls et 8 défaites quand son milieu ou défenseur central n’est pas là. Un chiffre qui montre l’importance de Kamara dans l’équilibre de l’équipe…

L’@OM_Officiel n’a remporté qu’un seul de ses 18 derniers matchs disputés en compétition officielle sans Boubacar Kamara sur la pelouse (9 nuls, 8 défaites). #OMRCL — Stats Foot (@Statsdufoot) September 26, 2021

Invité de notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, Gaël Biraud, rédacteur en chef des sports à La Marseillaise, a insisté sur l’importance du collectif marseillais, lorsque qu’un cadre venait a manquer une rencontre :

Il faut que le collectif passe un cap– Biraud

« On avait aussi dit que Guendouzi avait manqué face à Angers, et cette fois contre Lens il a été moyen, du coup on ressort de la rengaine. Alors oui Kamara est un élément indispensable de l’effectif cette saison, c’est une certitude. Surtout au milieu de terrain, où je le trouve plus précieux qu’en défense centrale. Alors oui il a manqué, mais comme dit Sampaoli il faut dépasser ces individualités, et que le collectif passe ce cap. » Gaël Biraud— Source: FCM (27/09/21)