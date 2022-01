Sampaoli et ses joueurs frappent un grand coup. [Thierry B. Audibert]

Il fallait rattraper la perte des deux points perdus au Vélodrome contre Lille, et effacer la victoire lensoise sur notre pelouse.

Sampaoli avait pris la décision de laisser Milik sur le banc. Un coup de pression sur le polonais soupçonné de ne pas tout faire pour se trouver toujours correctement placé. Ironie du sort, il y eut de deux ou trois bons centres dans la surface en son absence. C’est Luis Henrique qui avait été choisi pour monter au front côté gauche.

Le coach argentin avait fait les bons choix, sans renoncer à ses convictions, ce sont ses options de jeu qui l’ont emporté durant cette rencontre, notamment en première mi-temps où l’OM a livré une véritable masterclass, dans le pressing dont les lensois avaient le plus grand mal à se sortir, dans la circulation du ballon, dans l’énergie.

C’est donc en toute logique qu’ils inscrirent un but sur un pénalty obtenu par Guendouzi et transformé par Payet. Juste avant Rongier avait joué de malchance, son tir du gauche après une belle passe de Payet s’écrasait sur la transversale, la balle heurtait le gardien lensois et il ne manquait pas grand chose pour qu’elle rentre.

Les lensois dépassés, étouffés, montraient un peu le bout du nez suite au léger relâchement olympien qui suivit le but, et Pau Lopez devait intervenir sur un face-à-face pour éviter l’égalisation.

On pensait que les lensois seraient différents en 2e mi-temps et ils affichaient quelques velléités mais sans véritablement mettre les olympiens en danger.

52e Symbole de la détermination marseillaise, Payet et Gerson s’arrachant pour éteindre un début de contre lensois.

53e Raid de Payet qui s’enfonce dans la défense lensoise et déclenche une frappe pied droit qui passe à côté.

62e Les olympiens sont un peu gourmands sur une nouvelle sortie de balle, domaine dans lequel ils sont à l’aise. On espère que ce n’est pas un avertissement.

65e Coup-franc de Payet très bien tiré mais le gardien lensois ne se laisse pas avoir.

74e Entrée de Bakambu à place de Luis Henrique, et sortie de Gerson remplacé par Lirola.

77e But de Bakambu sur son 2e ballon, frappé rapide côté gauche, angle pas assez fermé, ça passe. 0-2 pour l’OM, ça sent bon.

79e Arrêt de Pau Lopez sur un tir tendu au ras de son poteau gauche.

Malgré les efforts lensois, les olympiens ne lâchaient rien, il n’y avait plus rien à signaler.

Les marseillais ont frappé ce soir un grand coup contre une équipe considérée comme l’une des meilleures de Ligue 1. Ils sont allés la battre avec la manière chez elle et cela devrait marquer les esprits. C’est une victoire des joueurs mais c’est surtout un gros coup de Sampaoli qui a dessiné ce match et à travaillé pour qu’il s’accomplisse selon ce qu’il avait tracé. Certains commençaient à l’attaquer injustement, ils avaient tort.

Celui qui a eu tort également, c’est l’absent, le polonais Milik laissé sur le banc par Sampaoli, d’autant plus que Bakambu n’a eu besoin que de deux ballons pour marquer.

Par contre, magnifique prestation de Payet, Guendouzi, Kamara, Rongier, mais les défenseurs ont été impeccables, Pau Lopez encore au rendez-vous. Les entrants se sont mis au niveau.

La vie est belle derrière une telle victoire. Le ciel est bleu, tu oublies la mort et les soucis de boulot. On est deuxième, on se sent fort, et on a l’impression que quelque chose va se passer, que de bonnes choses sont devant nous.

On a des joueurs avec une magnifique mentalité, un coach de feu, un super président, au niveau de la comm’ ça assure, Cardoze, les petits jeunes qui font les vidéos, on a les meilleurs supporters du monde, oui je le dis du mooonde. La vie est très belle.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert