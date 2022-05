Sampaoli, mercato, C1… Bilan de la saison OM : DFM ! #12hLiveFCM

Dans le cadre de nous 12h de live ce lundi, voici le bilan de la saison ! Avec Nicolas Filhol, notre consultant Jean Charles De Bono, notre invité Stéphane Sparagna (ex joueur OM), l’artiste Frank Conte termine son tableau !

Bilan la saison (et le live de 12h) voir en images ci-dessous :

Egalement sur Twitch

 

Sommaire :

Saison réussie ? Ligue 1 / Coupe de France / Europe

Objectif atteint en Ligue 1

Déception Coupe de France

Europe bilan mitigé ?

Jeu proposé par Sampaoli

Choix et système

Evolution des recrues : Guendouzi / Gerson / Saliba / Konrad / Harit / Lopez / Under / Peres / Kolasinac / Bakambu

Utilisation des jeunes du centre de formation

C’est le jour J ! Ce lundi à partir de 12h et ce jusqu’à 00h, l’équipe de Football Club de Marseille vous propose une émission spéciale de 12h ! Au programme, de nombreux invités que vous avez eu l’habitude de voir tout au long de la saison sur notre plateau ! Le retour de l’Apéro Mercato, deux grosses FAQ, la fameuse revue d’effectif poste par poste suivi de jeux, de quizz et des cadeaux à gagner ! N’hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou YouTube pour vivre cette journée et soirée de folie en notre compagnie !