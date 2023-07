Sanchez parti pour revenir ? Longoria prêt à casser la tirelire pour Maehle et ça discute autour d’Ünder… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Mercato OM : Un gros retournement de situation pour Alexis Sanchez ? Mercato OM: Longoria prêt à faire un gros chèque pour Maehle ? Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Ünder…

Alors que tout semblait terminé dans le dossier Alexis Sanchez, Mohamed Bouhafsi affirme que ce dernier est plus proche de l’OM que de rejoindre un autre club !

L’Olympique de Marseille peut reprendre de l’espoir dans le dossier Alexis Sanchez ? C’est en tout cas ce qu’affirme Mohamed Bouhafsi dans un space avec @IlanRbsnOM sur Twitter ! L’ancien journaliste de RMC Sport a expliqué dans l’émission que le Chilien n’était pas prêt de rejoindre un autre club et qu’il pourrait revenir à Marseille !

« Alexis Sanchez avait des envies d’ailleurs. Je pense qu’il n’a pas trouvé d’accord avec des clubs en Arabie Saoudite etc. Je pense qu’Alexis Sanchez avait des exigences beaucoup trop haut placé pour l’Arabie Saoudite et là-bas, ils ne sont pas prêts à lui faire ces offres-là par rapport à son âge et ce qu’il représente, a expliqué le journaliste dans le Space de @IlanRbsnOM. Ces dernières heures, ce qui résonnait dans l’environnement de l’Olympique de Marseille, c’est de dire qu’on n’est pas prêt à tout financièrement et humainement pour lui. S’il veut rester, tant mieux, s’il veut partir tant pis. Et de dire, il y a plus de chance qu’il revienne nous voir plutôt qu’il parte.

« Ce dossier Sanchez dit ce qu’est l’OM depuis quelques années et ce que fait Pablo Longoria, à savoir du bricolage, du bon mais cela reste du bricolage. Il a eu des bons joueurs mais ce sont en fait des joueurs qui sont au dessus des moyens de l’OM. On croit que le club peut avoir ces joueurs là mais en fait il ne peut pas les avoir, ou alors un an. C’est comme le type qui n’a pas les moyens pour un smoking et qui en emprunte un pour aller en soirée. Longoria a tendance à vouloir dissimuler le fait que l’OM n’a tout simplement pas d’argent. Il se débrouille plutôt bien en bricolant, parce qu’il a des réseaux, il colle des bouts, prend un mec un an puis s’aperçoit qu’il ne peut pas le payer deux ans. Je ne pense pas que c’est Sanchez qui fait lambiner, je pense que c’est l’OM qui ne peut pas lui donner ce qu’il veut. Ils ne veulent pas passer pour le club qui ne peut pas se payer Alexis Sanchez. Je ne suis pas sur que le club puisse le garder aux conditions de cette année et comme il a été bons et c’est probablement un des meilleurs joueurs de l’OM des dix dernières années, à part si personne ne lui propose rien, ce qui parait peu probable, je ne vois pas comment ils vont le garder. »

D’après la presse italienne l’Olympique de Marseille serait bien sur le point d’offrir une quinzaine de millions d’euros à l’Atalanta pour le latéral danois polyvalent Joakim Maehle (26 ans).

Alors que nous relayions dernièrement le retour d’un supposé intérêt de l‘Olympique de Marseille pour Joakim Maehle, le quotidien italien Il Giorno a livré dans son édition du jour un article consacré au mercato de l’Atalanta. Selon le journal, le club français serait prêt à offrir 15 millions d’euros à la Dea pour l’international danois (36 sélections). Ce chiffre semblait plutôt être ce qu’attend le club italien pour laisser filer son solide latéral !

Le joueur de 26 ans « adaptable sur les deux flancs » qui « a toujours apporté une bonne contribution » aura, selon Il Giorno, « peu d’espace » avec une forte concurrence sur son poste s’il reste chez le dernier 5ème de Série A. Du côté de l’Olympique de Marseille, on cherche toujours activement les doublures de Jonathan Clauss à droite et Renan Lodi à gauche.

L’OM avait d’ailleurs trouvé un accord pour signer le joueur et au dernier moment, le RC Genk avait demandé un prix supérieur, faisant capoter l’opération dans les dernières minutes du mercato. Joakim Maehle semblait d’ailleurs très motivé à l’idée de venir à l’OM à l’époque, lorsqu’il avait appris que l’opération ne se ferait pas, il avait réagi sur son compte Twitter : « Je n’ai pas les mots »

Si cette volonté de porter le maillot olympien est toujours intacte, l’OM pourrait se servir de cette envie du Danois de rejoindre Marseille pour tenter faire pression sur l’Atalanta.

L’Olympique de Marseille ne serait pas contre un départ de Cengiz Ünder. Alors que son est évoqué du côté du Fener, le journaliste Fabrizio Romano confirme les discussions.

Si les chiffres demandés par l’OM varient selon les médias (voir plus bas), Fabrizio Romano confirme des discussions entre l’OM et Fenerbahçe concernant Under: « Fenerbahçe a contacté l’Olympique de Marseille pour Cengiz Ünder. Les pourparlers sont en cours sur la formule et les conditions de l’accord. L’OM est prêt à laisser partir Ünder cet été si ses conditions sont réunies. »

Fenerbahçe have contacted Olympique Marseille for Cengiz Ünder. Talks now ongoing about formula and conditions of the deal. 🟡🔵🇹🇷 #Fenerbahçe

OM are prepared to let Ünder leave this summer if their conditions will be matched. pic.twitter.com/gsW1CokWAH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023