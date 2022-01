Sanctions FIFA : « Tu ne mets pas deux interdictions de mercato à un club par hasard ! »

La FIFA a infligé une lourde sanction à l’OM suite au transfert de Pape Gueye. Voici un extrait du dernier Débat Foot Marseille avec Gaël Andonian et Thierry Mode ou l’on évoque les conséquences d’une interdiction de recrutement sur deux mercatos…

Thierry Mode ne comprend pas les risques pris par l’ancienne direction chapotée par Jacques Henri Eyraud…

Pourquoi à tout prix avoir signé un joueur comme ça – Thierry Mode

« C’est compliqué. Quand il y a des doublons de contrat, tous les clubs et les joueurs ont été sanctionnés. Je ne vois pas pourquoi l’OM passerait à travers les mailles du filets. Ce qui est dommage, c’est pourquoi à tout prix avoir signé un joueur comme ça qui avait déjà signé un contrat dans un autre club. » Thierry Mode – Source : Débat Foot Marseille (17/01/2022)

Notre journaliste Nicolas Filhol s’interroge aussi sur le fond du dossier et énumère quelques cas plus ou moins comparables…

Plusieurs exemples et plusieurs sanctions différentes…

« Si la FIFA a sanctionné l’OM avec deux interdictions de recrutement ce n’est pas par hasard. (…) Je peux rappeler quelques précédents, par exemple François Clerc qui était en fin de contrat avec Lyon et qui avait signé un précontrat avec l’OM, avant de finalement prolonger avec Lyon. Il avait été condamné à une amende mais pas son club. Ribery était arrivé à l’OM après avoir résilié son contrat avec Galatasaray, il n’y avait eu aucune sanction car le joueur n’avait pas été payé pendant 3 mois et l’OM l’avait contacté après sa résiliation. Par contre, Bangoura qui avait signé à Nantes, le joueur avait été suspendu car Nantes avait au préalable tenté de le faire transférer. Nantes n’avait pas pu recruter pendant un an. Enfin, Bayal Sall avait signé deux contrats dont un avec l’ASSE, le joueur avait pris 4 mois de suspension mais l’ASSE n’avait pas été sanctionné… ça laisse donc la porte ouvert à pleins de possibilités. » Nicolas Filhol – source : DFM (17/01/2022)

