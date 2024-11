Sans surprise, Domenech s’amuse de voir l’OM de De Zerbi perdre !

Raymond Domenech n’a jamais été un grand admirateur de l’Olympique de Marseille. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France semble prendre un malin plaisir à critiquer le club phocéen dès qu’il en a l’occasion. Ses récentes sorties sur les réseaux sociaux, notamment à propos du match OM/Auxerre, en sont une preuve supplémentaire, mettant en lumière son obsession pour l’OM, particulièrement quand l’entraîneur de l’équipe n’est pas français.

Lors de la rencontre entre l’OM et Auxerre, Raymond Domenech n’a pas hésité à se moquer de l’Olympique de Marseille sur Twitter, alors que le score était de 0-3 en faveur d’Auxerre à la mi-temps. Le tweet de Raymond Domenech à la mi-temps alors que l’OM était mené 0-3 à domicile a été cinglant. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a qualifié les Marseillais de « ridicules » dans leur propre stade, déplorant leur manque d’efficacité offensive et leur défaillance tactique. Ce tweet est une nouvelle illustration de la manière dont Domenech se permet de critiquer ouvertement le style de jeu de l’OM et la gestion tactique de son entraîneur italien.

OM Auxerre 0/3 à la mi temps . Les Marseillais ridicules à domicile mais avec une organisation défensive pareille c’est presque normale — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) November 8, 2024

La critique virulente de Domenech après la défaite de l’OM

Après la défaite 1-3, d’un ton ironique, Domenech a déclaré que les joueurs d’Auxerre « n’étaient pas sympas », insinuant qu’ils n’avaient pas donné assez d’espace aux Marseillais pour mettre en place le « projet de jeu » de leur entraîneur, Roberto De Zerbi. Cette remarque satirique visait à souligner l’incapacité des Marseillais à imposer leur jeu face à une équipe jugée inférieure. Pour Domenech, la défaite de l’OM était presque inévitable, étant donné l’organisation défensive qu’il jugeait insuffisante. En soulignant le manque de cohésion et de rigueur dans l’équipe marseillaise, Domenech a mis en avant la responsabilité de l’entraîneur, Roberto De Zerbi, qu’il considère, pour sa part, comme incapable de redresser la situation. Cette critique virulente s’inscrit dans une longue série d’observations négatives de l’ancien sélectionneur à l’égard du club marseillais.

OM/ Auxerre . Pas sympas ces

Joueurs d’Auxerre . Ils auraient pu laisser un peu d’espace aux Marseillais pour qu’ils puissent mettre en place le projet de jeu de De zerbi . 😂😂 — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) November 8, 2024

L’obsession de Domenech pour l’OM, notamment sous De Zerbi

Ce n’est pas la première fois que Raymond Domenech s’attaque à l’Olympique de Marseille, et plus particulièrement à ses entraîneurs étrangers. Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’ancien selectionneur semble avoir trouvé une cible privilégiée. En effet, l’ancien sélectionneur français semble particulièrement obnubilé par la gestion du club par des entraîneurs non français, et il n’hésite pas à utiliser les réseaux sociaux pour exprimer son mécontentement à l’égard de l’OM. Cette fixation, qui frôle l’obsession, fait souvent ressortir des critiques acerbes et peu objectives, où Domenech semble avant tout se réjouir des échecs marseillais. Que ce soit sur le plan tactique ou sur la gestion du groupe, Domenech se permet régulièrement de donner son avis, souvent sans concession, sur le travail des entraîneurs étrangers qui se succèdent sur le banc de l’OM.

Conclusion : Raymond Domenech et son animosité envers l’OM

En somme, Raymond Domenech semble nourrir une véritable animosité envers l’Olympique de Marseille, en particulier lorsqu’un entraîneur étranger est en poste. Loin de se contenter de commentaires constructifs, Domenech semble davantage se concentrer sur les points négatifs du club, en particulier lorsque l’OM est dirigé par un coach non français. Une attitude qui pourrait refléter une forme de frustration personnelle, voire de rivalité, plus que de véritables analyses tactiques objectives.