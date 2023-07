Sarr c’est bon ! Lenglet et Garcia pistés ? Et l’adversaire en 3e tour préliminaire de la LDC… Les 3 infos OM de ce lundi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Mercato OM : Sarr, visite médicale ok ! Mercato : L’OM cherche un central… deux pistes en Liga ? Ligue des Champions : L’OM affrontera le Panathinaïkos ou le SK Dnipro en 3e tour préliminaire de la LDC…

Mercato OM : Sarr, visite médicale ok !

Le sénégalais Ismaïla Sarr (25 ans) vient de passer sa visite médicale à l’OM.

Le journaliste de l’Equipe Loïc Tanzi ainsi que Fabrizio Romano viennent de confirmer qu’Ismaïla Sarr vient de réussir ses tests médicaux à Marseille et va donc bel et bien s’engager avec l’OM pour 5 ans. L’ailier international sénégalais arrive de Watford contre un chèque de 13 millions d’euros. C’est la quatrième recrue olympienne cet été.

Visite médicale effectuée pour Ismaïla Sarr qui va s’engager aujourd’hui pour cinq ans avec l’Olympique de Marseille #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 24, 2023

Ismaïla Sarr has just completed medical tests and signs until June 2028 as new OM player. ⚪️🔵🇸🇳 #OM Exclusive story confirmed. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023

Mercato : L’OM cherche un central… deux pistes en Liga ?

Alors que Pablo Longoria recrute sur les postes offensifs, un défenseur central serait aussi recherché. Selon le média espagnol Sport, l’OM viserait les deux défenseurs centraux barcelonais, Eric Garcia (22 ans) et Clément Lenglet (28 ans).

L’Olympique de Marseille chercherait encore à renforcer sa défense. Selon Sport, Pablo Longoria aurait demandé des renseignements au Barça concernant ses défenseurs Eric Garcia et Clément Lenglet. Les deux centraux de 22 et 28 ans sont devenus indésirables à Barcelone et pourraient être bradés par le club catalan en recherche de liquidités. « L’Olympique de Marseille s’est renseigné auprès du Barça pour ces deux centraux. Le club français est intéressé par Lenglet et Eric Garcia et pourrait payer le transfert. »

Lenglet était prêté en Premier League, mais les 15M€ réclamés par le Barça ont refroidi les Spurs. Le joueur dispose d’un salaire conséquent. Eric Garcia ne s’est pas vraiment imposé et n’apporte pas de grandes garanties, ce dernier ne serait pas emballé par l’idée de rejoindre la Ligue 1. Deux pistes qui semblent bien complexes.

🔵🔴 | #FCB 💥🗣️ El Olympique de Marsella pregunta al Barça por dos centrales 🧐 El club francés está interesado en Lenglet o Eric Garcia y podría pagar traspaso ✍️ L. Miguelsanzhttps://t.co/xzfrnCARNY — Diario SPORT (@sport) July 24, 2023

Ligue des Champions : L’OM affrontera le Panathinaïkos ou le SK Dnipro (3e tour préliminaire)

L’Olympique de Marseille n’a pas pu terminer deuxième la saison dernière en Ligue 1 et devra donc jouer le 3e tour préliminaire pour participer à la Ligue des Champions. Le tirage au sort a été effectué ce lundi et l’OM affrontera

L’OM avait 6 adversaires potentiels pour le 3e tour : Sturm Graz / Backa Topola / Panathinaïkos vs SK Dnipro / Servette Genève vs Racing Genk

Finalement l’adversaire des marseillais sera le Panathinaïkos ou le SK Dnipro !

🔹 L’𝐎𝐌 affrontera le 𝐒𝐂 𝐃𝐧𝐢𝐩𝐫𝐨-𝟏 🇺🇦 𝒐𝒖 le 𝐏𝐚𝐧𝐚𝐭𝐡𝐢𝐧𝐚𝐢̈𝐤𝐨́𝐬 🇬🇷 au troisième tour de qualification de la Ligue des Champions ! – Match aller le 8 ou le 9 août

– Match retour le 15 août à l’Orange Vélodrome#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/3PfWsPmquf — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 24, 2023

Le tirage au sort pour connaitre l’adversaire de l’OM avait lieu ce lundi 24 juillet à la Maison du football européen à Nyon (Suisse). Si l’OM passe ce 3e tour, les barrages quant à eux se tiendront le 22 ou 23 août avec le retour le 29 ou 30 août et cette fois le club olympien pourrait être confronté à des têtes de série comme les Glasgow Rangers…

Dates clés

24 Juillet : Tirage au sort

8-9 août : Troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions

15 août: Troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions

22-23 août : Barrage éventuel aller de la Ligue des champions

29-30 août : Barrage éventuel retour de la Ligue des champions

Les prochaines dates clés pour l’OM

27 juillet : RKC Waalwijk vs OM (Allemagne (huis clos / Twitch OM)

2 août : OM vs Bayer Leverkusen (Vélodrome / W9)

8-9 août : Troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions

12-13 août : Première journée de Ligue 1

15 août: Troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions

19-20 août: Deuxième journée de Ligue 1

22-23 août : Barrage éventuel aller de la Ligue des champions

26-27 août : Troisième journée de Ligue 1

29-30 août : Barrage éventuel retour de la Ligue des champions