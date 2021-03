Sauf arrivée d’un « milliardaire avec des crédits illimités », pas de Vente OM à court terme pour ce journaliste !

La vente OM a déjà agitée à plusieurs reprise l’actualité du club olympien depuis presque un an. Certains l’annoncent d’ici quelques semaines, pour d’autres comme Denis Balbir ce n’est pas pour tout de suite…

Dans son blog sur le média But Football Club, le journaliste Denis Balbir a évoqué les possibles ventes de clubs français cet été. Il estime que ça ne sera pas le cas de l’OM sauf arrivée d’un milliardaire avec crédits illimités…

Je ne crois pas à une vente de Frank McCourt — Balbir

« Je ne crois pas à une vente de Frank McCourt. On ne serait pas à une incompréhension près mais j’ai du mal à imaginer des négociations avancées. Autant il ne faut pas se fier à une campagne de communication et à un propriétaire qui répète à qui veut l’entendre que son club n’est pas à vendre, autant je ne comprenais pas qu’il y ait anguille sous roche alors que le club vient de procéder à de gros changements dans l’organigramme. A moins qu’un milliardaire arrive avec des crédits illimités, je ne vois pas quelqu’un racheter l’OM à court terme. Le club est certes géré comme il est géré mais des choix ont récemment été fait pour que l’on se penche à nouveau sur le sportif. Pablo Longoria et le nouvel entraîneur Jorge Sampaoli auront encore quelques mois devant eux pour mener à bien le projet de McCourt, j’en suis persuadé. » Denis Balbir – Source: But Football Club (29/03/2021)