SCANDALEUX [Thierry B Audibert]

Voilà vé, on se demandait dans quel esprit les olympiens aborderaient les derniers matchs alors que Lille leur avait offert la 5e place sur un plateau. On a vu ! Ils s’en battent les flans de la fin de saison.



Ineptes



Comment peut-on pénétrer sur une pelouse de Ligue 1, dans un stade historique quoi qu’on pense du club de St Étienne, alors qu’on porte le maillot prestigieux, mythique de l’Olympique de Marseille, comment arriver au coup d’envoi avec si peu d’envie, d’application, de concentration ? La 1re mi-temps de l’OM fût scandaleuse, l’une des pires de ces 10 dernières années.



Incapables de se sortir du pressing exercé d’entrée par l’adversaire, mais aussi de le faire pour reprendre le cours du match. Incapables d’aligner 3 passes consécutives, du retard et des maladresses dans tous les aspects du jeu.



1re minute Frappe de Milik à 20 mètres au-dessus.

10e Mauvaise passe de Thauvin vers Lirola. Interceptée pr les Verts. On entend gueuler Sampaoli.

13e Bon centre de Luis Henrique, Thauvin rreprend, au-dessus.

18e Frappe de Khazri, superbe arrêt de Mandanda

19e Encore Khazri à la réception d’un centre, contrôle et frappe, encore Mandanda.

20e C’est Kamara qui prend un ballon de la tête alors qu’il y avait encore danger devant Mandanda.

28e Corner de Khazri, tête de Kolodjieczak qui venait d’entrer, à côté. Attention !!!

38e Grosse frappe de Buonga, encore Mandanda.

41e Encore une frappe de Buonga. Au-dessus.

43e Balerdi se troue sur un centre de Khazri, Nordin en embuscade en profite. 1-0.

44e Coup-franc de Khazri, encore un corner à suivre…



Pas mieux en 2e mi-temps



53e Suite à un centre Luis Henrique, Thzuvin puis Milik se voient contrés.

55e Coup-franc de Payet… Poteau…..



60e Sakaï et Rongier à la place de Caleta-Car et Kamara.

64e Luis Henrique déborde et frappe côté fermé alors que Milik était en place.



75e Balerdi de la tête, au-dessus.

76e Grosse faute sur Milik. On est à 25 mètres. Ça se joue entre Payet et Milik mais c’est le réunionais qui s’y colle. C’est sur le gardien même s’il y a corner qui ne donne rien.



81e Centre de Payet, Milik au 2e poteau reprend de l’épaule, comme il peut, à côté.

82e Benedetto entre à la place de Thauvin.

83e Hamouma seul devant Mandanda, Steve sort encore la parade.

83e encore. Benedetto servi par Luis Henrique qui foire sa remise.

83e toujours. Mandanda sort aux 25 mètres pour arracher un ballon dangereux dans les pieds d’un stéphanois.

84e Alvaro prend jaune sur une grosse faute.



L’OM a certes eu un peu plus le ballon en 2e mi-temps, les stéphanois optant pour le contre. Ils ont failli le réussir à plusieurs reprises.



Les marseillais à la lutte pour la 5e place ont servi une prestation scandaleuse dans un moment important de la saison. Ils n’ont aucune excuse. Ils se moquent de leur club, de leur métier et même du football. Je n’en ressors aucun. Et il n’y a pas eu de Sampaoli time.



Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert