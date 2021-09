L’Olympique de Marseille se déplace à Angers ce mercredi soir pour la septième rencontre de Ligue 1. Seul second de notre championnat, l’OM va devoir prendre les trois points pour conserver sa place. Après avoir annoncé du changement en conférence de presse, Jorge Sampaoli devrait faire débuter la saison de deux joueurs : Jordan Amavi et Duje Caleta-Car !

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Angers pour affronter le SCO qui réalise un très bon début de saison. Pour ce match, Jorge Sampaoli va devoir faire des choix afin de faire souffler quelques uns de ses éléments.

En défense, il n’a pas encore beaucoup fait tourner sauf Alvaro Gonzalez et Leonardo Balerdi qui ont été suspendus pour des cartons rouges ou pour les évènement à Nice. Mais selon les informations de Fabrice Lamperti qui est journaliste pour La Provence, Jordan Amavi et Caleta-Car devrait faire leur entrée dans le onze !

Jorge Sampaoli a annoncé des changements pour #SCOOM ce soir. Il va tenir parole. Deux joueurs doivent démarrer leur saison à Angers : Duje Caleta Car et Jordan Amavi devraient être titulaires en défense ! A suivre… #OM — Fabrice Lamperti (@gouffa83) September 22, 2021

Voici à quoi pourrait ressembler le onze avec Caleta-Car et Amavi

Le onze probable de l’OM :

P.Lopez

Caleta-Car Balerdi Amavi

Kamara (cap) Gerson Rongier

Lirola De La Fuente,

Dieng Harit

On a de la fatigue chez ces joueurs, notamment Luan Peres et Saliba qui ont joué tous les matchs — Sampaoli

En conférence de presse, le coach Jorge Sampaoli avait annoncé qu’il ferait tourner et notamment en défense central où Saliba et Luan Peres n’ont pas été mis au repos une seule fois. Malgré leur solidité, il compte bien les remplacer pour cette rencontre face à Angers afin de les laisser se reposer et revenir à 100% de leur forme, notamment pour la réception de Galatasaray qui aura lieu le 30 septembre prochain.

« La défense est très importante pour nous mais il faut qu’ils continuent à jouer parce que ce sont de très jeunes joueurs. Ils (Balerdi, Saliba, Luan Peres) ne se connaissaient pas, ils devaient donc jouer ensemble. Il n’y a pas eu beaucoup de rotation à ce poste-là mais il devrait y en avoir prochainement. On a de la fatigue chez ces joueurs, notamment Luan Peres et Saliba qui ont joué tous les matchs. On l’a vu dans les statistiques dont on parlé tout à l’heure. Nous avons un effectif très court. Nous devons faire attention avec cela et analyser avec la trêve internationale qui va arriver bientôt. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/09/21)