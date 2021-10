Selon cette recrue, l’OM « a les meilleurs supporters d’Europe » !

Recruté cet été, Cengiz Ünder s’est bien acclimaté à l’ambiance marseillaise. Le Turque est totalement tombé sous le charme des supporters de l’Olympique de Marseille…

Dans une interview accordée au site de l’UEFA, Cengiz Ünder a encensé les supporters de l‘Olympique de Marseille :

Des supporters incroyables– Under

« J’ai beaucoup entendu parler de nos supporters avant de venir ici, par mes amis qui jouaient ici et via mes recherches sur Internet. Tout le monde sait que ce club possède des supporters incroyables. Et maintenant, je comprends de quoi il s’agit. Vous pouvez voir l’excellente relation entre le club et les supporters sur et en dehors du terrain. C’est l’une des choses qui m’a le plus touché. J’ai toujours rêvé de jouer pour de si merveilleux supporters. Et maintenant, je joue devant les meilleurs fans d’Europe. Cela me rend fier. Après ma première conversation avec le président, j’ai commencé à regarder des vidéos des supporters marseillais sur Internet. Et ça m’a donné vraiment envie de jouer ici, devant eux. Les vidéos ont eu une grande influence sur moi. Comme je l’ai dit, je suis vraiment content d’être ici, de jouer devant ces supporters. Je suis à la fois excité et heureux. Les supporters de l’AS Roma étaient incroyables et différents. Par contre, je n’ai jamais joué devant un public à Leicester. Mais je peux dire que les meilleurs supporters sont ici, à Marseille. Ils ont une influence énorme. Dès que vous entrez sur le terrain, vous êtes happés par l’ambiance. On a l’impression qu’ils jouent à vos côtés. » Cengiz Ünder— Source: Site de l’UEFA

J’aime beaucoup les atmosphères chaudes — Under

A-Lire-Aussi : Lazio : Un stade Olimpico presque vide face à l’OM ?

» Si j’aime les atmosphères chaudes comme à Marseille ou en Turquie ? Oui, beaucoup ! Parce que nos supporters sont aussi comme ça lors de nos matchs d’équipe nationale. En Turquie, il y a une grande communauté de supporters et ceux des trois grands clubs sont particulièrement fervents. C’est aussi le cas pour d’autres clubs. D’ailleurs hier, j’ai regardé plusieurs vidéos de Marseille, surtout celles des supporters. J’étais impressionné. Je suis très impatient de pouvoir jouer avec eux dans les tribunes. J’apprécie beaucoup de pouvoir jouer devant les supporters, leur donner des frissons lorsque je suis sur le terrain. J’espère être très bientôt parmi eux. Un message aux supporters ? Je suis très content de me trouver ici. Je m’y sens vraiment très bien. Je ressens votre passion et votre flamme. Et je sais de quoi je parle, ça je le dois aux supporters turcs. J’espère qu’on pourra se rencontrer très vite, remporter de belles victoires, faire de beaux matchs ensemble. À bientôt » Cengiz Under— Source: Site de l’OM (08/07/21)