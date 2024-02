L’Olympique de Marseille concède un match nul (2-2) face au Shakhtar Donetsk ce jeudi lors des 16es de finale de Ligue Europa. la réaction à chaud de l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso en conférence de presse juste après la rencontre.

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

» C’était une belle opportunité de l’emporter et ce soir on va rentrer encore énervé car on n’a toujours pas gagné. Ce soir c’est très frustrant et c’est difficile de sourire après ce match nul. » (…) « c’est un peu comme une défaite ce soir. Il faut être objectif. Quand on propose ce genre de prestation et qu’on subit cette issue. C’est la photo de notre saison. J’ai pas la clé aujourd’hui pour répondre à cette question.»« a ainsi déclaré l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au terme de la rencontre.