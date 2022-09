Dans un entretien accordé à RMC Sport, le rappeur marseillais Am La Scampia est revenu sur son amour pour l’OM et sur son admiration pour les joueurs qui mouillent le maillot.

Didier Drogba, Mamadou Niang, Lucho Gonzalez, André-Pierre Gignac et maintenant Mattéo Guendouzi, nombreux sont les joueurs de l’OM adorés par les supporters pour leur rage de vaincre et leur implication sur le terrain. Le rappeur marseillais Am La Scampia explique dans un entretien accordé à RMC Sport que les joueurs de l’OM qui donnent tout pour le club ont une place particulière dans les mémoires des supporters marseillais.

Il faut que les joueurs soient dans le même état d’esprit que les supporters

« J’ai vécu la saison de Didier Drogba. On a vécu l’épopée en Coupe de l’UEFA. Il fait un match mémorable contre Newcastle et nous qualifie pour la finale. J’avais tremblé ce soir-là. Quand il est parti de l’OM, j’en ai eu les larmes aux yeux. Je lui en veux un peu de ne pas être revenu à l’OM. On a une certaine attache à Marseille pour ces joueurs qui mouillent le maillot. S’ils reviennent au club, ils seront accueillis comme il se doit. Je me rappelle aussi de Lucho Gonzalez. Quelle classe ce joueur ! Il faisait des passes incroyables, il nous fait gagner le championnat. Sa relation technique avec Niang, c’était incroyable. André-Pierre Gignac, c’est un mec de chez nous. Il a mouillé le maillot et ça reste dans les mémoires des supporters. Marseille, c’est une ville qui t’adopte et qui rentre dans ton cœur presque automatiquement. Le cadre de vie à Marseille est incroyable. À partir du moment où tu mouilles le maillot, Marseille t’adopte. Payet l’a prouvé à maintes reprises. Il a eu des périodes difficiles mais les supporters l’ont soutenus. Il est devenu marseillais. Il faut que les joueurs soient dans le même état d’esprit que les supporters. Guendouzi a parfaitement compris ça. Quand il rentre sur le terrain, il sait ce qu’il a à faire. Il a énormément de potentiel. » Am La Scampia – Source : RMC Sport (29/09/2022)