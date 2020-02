Si Villas-Boas doit quitter l’OM cet été, qu’il décide vite…

Mourad Aerts s’est exprimé dans Débat Foot Marseille, sur la communication d’André Villas-Boas. Il évoque notamment son avenir au sein du club marseillais…

Le technicien portugais André Villas Boas sera-t-il toujours l’entraineur de l’OM la saison prochaine ? Rien n’est sûr. Pour notre journaliste Mourad Aerts, le coach marseillais doit vite prendre sa décision pour bien préparer la saison prochain…

Il faut qu’il prenne une décision forte sur son avenir– Mourad Aerts

Mourad Aerts a donné son avis dans Débat Foot Marseille:

« Il y a certaines personnes qui critiquent la communication de Villas-Boas avant le match contre Nantes, alors qu’on met en avant sa communication quand l’OM gagne. Ce n’est pas à cause de cette com’ qu’on a perdu ce match. La plus grosse erreur de Bielsa à l’OM c’est de ne pas partir en fin de saison, il ne faut pas que Villas-Boas reproduise la même erreur. Il faut qu’il prenne une décision forte pour son avenir, et on espère qu’il continue à l’OM pour construire une équipe ce qui est faisable. Il faudra beaucoup de travail pour être compétitif la saison prochaine, en tout cas on lui souhaite de rester à Marseille. » Mourad Aerts— Source: Débat Foot Marseille