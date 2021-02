S’il reste des supporters… [Thierry B Audibert]

Voilà vé, pourquoi serait-on déçus de perdre un match qu’on savait perdu d’avance, je vous pose la question ? Nous avons une équipe de merde, c’est connu, relevé, constaté. Tout est réglé sur -2 par rapport à tous nos adversaires.



Je vais pas commenter ce qu’on a vu ce soir comme un match normal, ce ne sera malheureusement pas la première fois. On ne peut plus vraiment faire de billet d’avant-match, pas plus que de billets d’après-match. Parce que nous ne pouvons pas compter sur nos joueurs, quand ce n’est pas un qui déraille, c’est l’autre. Encore moins sur l’équipe.



Trop de choses en moins



On a l’impression qu’on peut le faire, mais non. Les détails sont contre nous. Les joueurs sont naïfs, moins vifs, manquent plus de contrôles et de passes, perdent plus de ballons.

Rongier qui perd un duel dans une zone dangereuse et oublie de faucher Verratti, M’Bappé que Sakaï n’est pas parvenu à contrer, et c’est le 1er but. Puis c’est Icardi qui devance Alvaro sur un centre Florenzi, et marque du dos, la balle s’élevant vers un angle hors d’atteinte de Mandanda.



Cet OM fait peine



0-2 à la mi-temps, c’était plié. D’autant plus que nous n’avons encore pas su élever notre niveau de jeu comme avaient réussi à le faire les lensois dans la semaine. Alors que nous avons déjà tellement de choses en moins, il nous manque aussi la foi, le courage, l’envie le physique.



Par-dessus le marché… aux poissons (du Henri-Fredéric Blanc), on fait tellement de peine aux arbitres, désormais, qu’on ne siffle même plus de pénalty contre nous. L’arbitre aurait pu en siffler un contre Alvaro qui écroule Neymar, et qui a failli se blesser.



En vérité, il y a trois joueurs de haut niveau dans notre équipe : Kamara, Gueye et Milik. Ajoutons Mandanda même s’il n’a pu faire de miracle ce soir. Avec les autres, tu n’iras nulle part.



À cet instant de la rédaction du présent billet, nous jouons la 77e minute, Alvaro sort. Je n’ai jamais écrit, quand j’en écris une, de conclusion aussi tôt avant le coup de sifflet final.



Est-ce encore acceptable ?



J’ai juste envie de dire que ce n’est plus possible. Nous ne pouvons plus continuer comme ça.



On nous agite un hochet avec Sarri ou Sampaoli. Longoria prend des joueurs « à pas cher mon frère », il a recupéré Milik qui a besoin de se relancer, mais tout cela va nulle part.



Je pense très sincèrement que si nous n’étions pas rachetés prochainement, il vaudrait presque mieux trouver le moyen de faire s’écrouler la valeur du club, obliger l’actionnaire et le président au départ, et repartir de zéro dans une véritable aventure avec un Olympique de Marseille loin de l’élite mais qui nous appartiendrait et nous ferait vibrer. C’est la décision que devraient prendre des supporters qui ont encore une âme. Mais peut-être qu’il réside plus de fans que de supporters chez les amoureux du club, des fans et des opportunistes qui ne demandent qu’à les exploiter.



En tout cas, s’il reste des supporters…



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert