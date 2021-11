Soutenez FCM pour un autre modèle !

Football Club de Marseille a amorcé un nouveau virage avec vous ! En effet, nous vous proposons un abonnement à prix accessible pour des exclusivités et un site sans pub, en voici les détails…

Notre modèle était jusqu’ici 100% dépendant des revenus publicitaires. C’est l’argent qui provient des publicités qui nous permettait de financer l’ensemble de la rédaction, et la production de nos émissions… Ce modèle est à bout de souffle et entraîne une surenchère permanente du nombre d’affichages et de formats publicitaires en tout genre sur notre site. Cela en fatigue un certain nombre d’entre vous et pour tout vous dire, un certain nombre d’entre nous…

C’est pour cela que nous vous proposons aujourd’hui de construire autre chose ensemble.

Avec vous, pour vous. Un modèle sans pub sur le site agrémenté de contenus exclusifs. Des articles longs, des chroniques, des dossiers, des émissions inédites, pour vous qui décidez de nous soutenir, de faire vivre un autre FCM.

Pour 2€ par mois, ou plus si vous le souhaitez, soutenez Football Club de Marseille !

Les avantages :

Un site internet sans publicité : Surfez sur www.footballclubdemarseille.fr sans la gêne occasionnée par les publicités sur le site. Bénéficiez ainsi d’une navigation extrêmement rapide et plus fluide en chaque page du site.

Commentez les articles : Les abonnées pourront désormais commenter tous nos articles directement sur le site.

Articles exclusifs : Nous proposerons aux abonnés des articles articles longs, des dossiers, des chroniques sur le club marseillais, et ses supporters. Notre journaliste Mourad Aerts, (auteur des livres « L’entraîneur français coupable idéal », et « Bielsa à l’OM, enquête sur une relation passionnelle ») et l’ancien responsable des South Winners Matthieu Franceschi vous proposeront notamment cette saison une série de chroniques inédites pour décrypter l’actualité de l’Olympique de Marseille et le mouvement Ultra.

Emissions exclusives : L’émission « le Débat en Plus » enregistré sur le plateau de Débat Foot Marseille, des interviews et des Questions / Réponses supplémentaires seront également réservés aux abonnées.

Interviews exclusives : Des acteurs du football mais aussi des supporters de l’OM d’horizons variés…

Ce contenu réservé aux abonnés va être enrichi au fil des mois…

En route vers l’indépendance

C’est donc un nouveau virage très important dans l’histoire de notre média, et une nouvelle aventure vraiment excitante que nous souhaitons vivre avec vous. Notre transition vers un nouveau modèle, sans publicité, commence donc aujourd’hui. Pour y arriver, nous avons besoin de votre aide car la réelle indépendance de notre média ne s’acquerra qu’à travers nos lecteurs.

Merci à tous !

La rédaction Football Club de Marseille.