Sporting – OM : A quelle heure, et sur quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace au Portugal pour y affronter le Sporting à l’occasion du match retour de la 4e journée de Ligue des Champions. A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se déplace à Lisbonne pour y affronter le Sporting à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions. Après une large victoire au Vélodrome et une surprenante défaite face à Ajaccio le weekend dernier, les Marseillais sont attendus par les joueurs portugais !

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Sporting aura lieu à 21h00 à l’Estádio José Alvalade. Le match sera retransmis sur Canal+ Foot et RMC sport 1.

OM – Sporting en Streaming

Pour regarder OM – Sporting en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de Canal ou RMC Sport (accessible sur abonnent).

Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette rencontre avec notre partenaire ZEBET ! Retrouvez une sélection de paris, proposée par la rédaction de Football Club de Marseille et bénéficiez d’une offre de bienvenue pouvant aller jusqu’à 200€ offerts ! C’est à vous de jouer !

OFFRE EXCEPTIONNELLE : ZEBET DOUBLE VOTRE 1er DEPOT

Pour parier sur ce match rendez-vous sur le site ZEBET et bénéficiez offre exceptionnelle : ZEBET DOUBLE VOTRE 1er DEPOT JUSQU’À 100€. DEPOSEZ 100€, JOUEZ AVEC 200€ !

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Tavares, Balerdi, Clauss, Bailly, Kaboré, Mbemba

Milieux de terrain :

Guendouzi, Veretout, Gueye, Gerson, Rongier

Attaquants :

Harit, Payet, Suarez, Ünder, Sanchez

👥 #SCPOM Le groupe retenu par Igor Tudor pour le déplacement à 𝗟𝗶𝘀𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲 en @ChampionsLeague 🇵🇹✈️#UCL pic.twitter.com/9TVN7MkXrQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 11, 2022

L’avant match Sporting – OM

Déclarations d’avant-match

« Le Sporting est une très bonne équipe avec de l’expérience. On doit très bien jouer pour espérer prendre des points. Demain pas besoin de réveiller mes joueurs si on est pas en retard. Clauss et Guendouzi sont prêts. Ils ont fait deux entraînements avec l’équipe. Toutes ces pensées, le match le plus important, la fin si on ne gagne pas. C’est vous les journalistes qui avaient besoin de ça pour vendre les news. Pour moi, ce n’est jamais tout blanc ou tout noir. » Igor Tudor – source: Conférence de presse (11/10/2022)

« Marseille avait zéro point et nous six avant cette rencontre, mais l’OM était alors second du Championnat de France. On a bien commencé le match, et même à 2-1 contre nous, on semblait récupérer encore des opportunités pour égaliser. Jusqu’à l’expulsion d’Adan. On était vraiment dangereux et impliqués à onze contre onze. Mais voilà, en neuf minutes, le match a basculé à Marseille, car tu ne peux pas baisser les bras, même quelques instants, tu dois toujours être au top. Pareil à Santa Clara, samedi dernier, on a eu certains manques. On a gagné le match (2-1), mais on a eu quelques problèmes. Cela ne s’est pas bien passé. On a beaucoup appris de nos erreurs sur ces deux rencontres. Il faut être très concentré, tout le temps. On va jouer une très bonne équipe de Marseille. » Rúben Amorim – Source : Conférence de presse (11/10/22)