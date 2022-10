Sporting OM : La grosse cote de Marseille !

Après avoir concédé deux défaites face à Tottenham (2-0), et Francfort (0-1) lors des deux premiers matchs de la phase de groupe de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille s’est imposé la semaine dernière contre le Sporting (4-1) au stade vélodrome. Les hommes d’Igor Tudor se sont ainsi relancés dans cette compétition et peuvent encore croire à une qualification pour la phase éliminatoire. Pour entretenir cet espoir il faudra ramener un résultats de Lisbonne ce mercredi soir (21h)

Avec deux défaites et une victoire, l’Olympique de Marseille est actuellement 4e du groupe D avec 3 points au compteur. En première position on retrouve le Sporting ( 6 points). Tottenham et l’Eintracht sont respectivement deuxième et troisième avec 4 points au compteur.

Pour cette rencontre l’entraîneur de l’OM Igor Tudor pourra compter sur deux retours importants dans son effectif : Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi. Absents ce week-end lors de la défaite face à Ajaccio, ces deux joueurs indispensables du club phocéen retrouveront logiquement une place de titulaire. devraient être titulaire.

La belle cote de l’OM face au Sporting.

Favoris au match aller, Marseille ne l’est plus une semaine plus tard au match retour. Les olympiens se sont pourtant largement imposés la semaine dernière au stade vélodrome contre le club portugais.. La côte d’une victoire du club marseillais est de 3,15. La cote d’un victoire de Sporting est quant à elle de 2,22.

Le but d’Amine Harit

Amine Harit est devenu un des éléments importants de l’équipe d’Igor Tudor ces dernières semaines. Son profil apporte plus de vitesse et de déséquilibre à l’attaque olympienne. Buteur lors du match aller, il devrait être de nouveau titulaire ce mercredi soir avec Alexi Sanchez.

Le « prono FCM » : « Le but d’Amine « , la cote est à 5,60 chez Zebet.

