Stats OM : Rongier casse tout en 2019 et Lopez se distingue… là où il est décrié !

L’Olympique de Marseille boucle l’année 2019 à la seconde place du classement de Ligue 1 après la médiocre fin d’exercice précédente. Certains joueurs se sont particulièrement distingués dont une recrue…

Valentin Rongier est incontestablement l’une des plus belles réussites mercato de ces dernières années à l’OM. L’ex-Nantais arrivé en tant que joker tout début septembre faisait déjà de l’excellent boulot à Nantes. La preuve avec cette statistique révélée par le site spécialisée Squawka : Rongier est le joueur ayant créé le plus d’occasions en 2019 en Ligue 1 mais également celui qui a réussi le plus de passes dans les trente derniers mètres !

Lopez, que des passes latérales ? La preuve que non !

Maxime Lopez quant à lui est le troisième joueur à avoir réussi le plus de passes dans le dernier tiers du terrain en Ligue 1 en 2019. Loin de l’image souvent diffusée du milieu ne créant rien et multipliant les passes latérales dans le rond central !

Ne montrez pas ça a Double_Contact il va se foutre en l’air

(Sympas la stat sur Max ‘’passes latérales’’ Lopez aussi) pic.twitter.com/CTZxuQSRoV — ZEMPÉ (@Zempeknio) January 1, 2020