Strasbourg – OM (0-1) : Les déclarations fracassantes d’un Villas-Boas particulièrement en colère !

Interrogé au micro de Téléfoot après la victoire arraché de l’OM grâce au seul tir cadré de la rencontre, André Villas-Boas était encore remonté face aux questions des journalistes…

André Villas-Boas était remonté suite aux questions des journalistes peu convaincus par le niveau de jeu proposé par l’OM. Il s’est montré agressif et agacé…

Qu’est-ce que vous cherchez tout le temps? — Villas-Boas

« De quoi, sauver? Une équipe, c’est un collectif! Après, tu as des mecs qui sont extraordinaires et qui font la différence. Qu’est-ce que vous dites! Il faut arrêter. Combien de buts font Mbappé, Neymar, Messi et Ronaldo? Ils sont extraordinaires, c’est comme ça. Qu’est-ce que vous voulez ? On vient ici, Strasbourg est toujours très compétitif à la maison, se trouve avec six points et commence à pousser vers l’avant… On gagne 1-0. Qu’est-ce que vous cherchez tout le temps? Je sais que vous êtes dégoûtés, mais c’est comme ça, c’est la vie. C’est faute de l’attaquant de Strasbourg, il touche le tendon d’Achille d’Amavi. »

André Villas-Boas – source : Téléfoot (06/11/2020)