Strasbourg – OM (1-0) Höjbjerg : « On n’a pas été à la hauteur »

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Strasbourg (1-0) ce dimanche à l’occasion de la 6eme journée de Ligue 1. La réaction du milieu de terrain de l’OM Pierre Emile Höjbjerg au micro de DAZN au terme de la rencontre :

« Félicitations à Strasbourg, ils nous ont rendu le match difficile. Ils ont bien pressé, ils ont bien joué. Je trouve que l’on n’a pas été à la hauteur de notre niveau. En termes d’intensité on était aussi en dessous et il faut très vite s’améliorer. On doit très vite changer de rythme pour monter en intensité pour aller chercher des points comme on l’a fait jusqu’à présent, »a déclaré Höjbjerg au micro de DAZN