Maladroit et sans précision offensive, l’OM était mené par Strasbourg avec un but rapide dès la 5e minute. Les marseillais ont petit à petit pris le match en main, après des approximations, Jonathan Clauss a validé la domination par un but suite à une belle frappe du gauche (1-1).