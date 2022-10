Strasbourg – OM : A quelle heure, et sur quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte le RC Strasbourg au Stade de la Meinau à l’occasion de la 13ème journée de Ligue 1. A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match?

Ce samedi, l’Olympique de Marseille affronte le RC Strasbourg à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Après les trois défaites en Ligue 1 face à Ajaccio, au PSG et Lens, l’OM a l’occasion de se relancer face à une équipe en mal de victoire.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre le RC Strasbourg et l’Olympique de Marseille aura lieu à 21h00 au Stade de la Meinau. Le match sera retransmis sur Canal + Sport 360.

OFFRE EXCEPTIONNELLE : ZEBET DOUBLE VOTRE 1er DEPOT

Pour parier sur ce match rendez-vous sur le site ZEBET et bénéficiez offre exceptionnelle : ZEBET DOUBLE VOTRE 1er DEPOT JUSQU’À 100€. DEPOSEZ 100€, JOUEZ AVEC 200€ !

Strasbourg – OM en Streaming

Pour regarder OM – Lens en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de Canal+ (accessible sur abonnent).

La décla du coach :

« Il faut penser au match de demain, où on veut tout donner. Demain, il y aura quelques changements, c’est sûr. L’équipe est en forme, il y a une bonne atmosphère, beaucoup de positivité. (…) Dans le foot, le coach doit juste se concentrer sur les prestations. Parfois, ça ne suffit pas pour obtenir des résultats positifs. On a plus couru sur les derniers matchs. On est plus forts, plus intenses. Je respecte votre travail de journaliste et je sais que quand les résultats ne sont pas là, on essaye de trouver les coupables et les raisons du problèmes, mais un entraîneur doit trouver les réponses concrètes. Les critiques ? Ca fait partie du foot. Quand on gagne, on est les plus forts, quand on perd, on est les plus nuls. Ca ne changera pas. Les deux derniers matchs qu’on a perdus étaient nos meilleures prestations depuis deux mois. Je ne vais pas changer ma façon de coacher.» Igor Tudor – Source : Conférence de presse (28/10/2022)