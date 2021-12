Strasbourg – OM : Julien Stéphan annonce la couleur à ses joueurs !

L’Olympique de Marseille se rend demain à Strasbourg dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Alors qu’ils sont sur une dynamique très intéressante, les Alsaciens de Julien Stéphan voient la réception de l’OM comme un véritable test…

Victorieux jeudi en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille va devoir se frotter demain en championnat face à une équipe strasbourgeoise en forme. En effet les Alsaciens ont étrillé leurs récents adversaires, avec des victoire 5-2 (Bordeaux) et 3-0 (Nice). Toutefois leur coach Julien Stéphan se veut conscient des forces de l’OM.

Il y a une vraie identité de jeu à l’OM, ils ont des caractéristiques très marquées — Julien Stéphan

« C’est encore un gros match ce week-end. Quand on joue des équipes de cette dimension, on est forcément outsiders. Il faut avoir l’humilité de le dire. On a une équipe européenne qui arrive dimanche chez nous, avec beaucoup d’intensité et de qualités. Mais nous aussi on a envie de démontrer nos qualités, encore plus devant notre public. Il y a une vraie identité de jeu à l’OM. Ensuite, oui c’est une équipe hybride. Je ne sais pas dans quel système ils viendront dimanche, mais ils ont des caractéristiques très marquées. Ils marquent moins de buts, mais ils sont hermétiques » Julien Stéphan – Source : Conférence de presse (10/12/21)