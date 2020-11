Strasbourg – OM : Le groupe marseillais sans Radonjic !

L’OM va affronter le RC Strasbourg ce vendredi pour le compte de 10e journée de Ligue 1. André Villas-Boas doit faire avec les suspension d’Alvaro et Hiroki Sakai, Radonjic est forfait.

Le groupe de l’OM voit le retour de Yuto Nagatomo, par contre Alvaro et Hiroki Sakai sont suspendus. Nemanja Radonjic est lui forfait à cause d’une blessure à la cuisse…

Gardien :

🔜 #RCSAOM

André Villas-Boas has named his team to return to @Ligue1_ENG action against @RCSA 👥

