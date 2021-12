Strasbourg – OM : Le petit cadeau d’Amazon aux supporters !

C’est bientôt mes fêtes et Amazon a décidé de faire un petit cadeau aux supporters de l’OM et du RC Strasbourg. Après l’arrêt du match Lyon – OM, la chaine Prime vidéo va proposer le prochain match de l’OM sans un accès abonnés.

En effet, comme Amazon l’avait fait pour le match à rejouer contre Nice, le match Strasbourg – OM sera en accès libre à tous ses abonnés. Cela veut dire qu’il n’y aura pas besoin d’avoir le Pass Ligue 1 pour voir cette rencontre, il suffira d’être détenteur d’un compte Prime. Une opération commerciale pas totalement désintéressée avant les fêtes de Noël mais qui permettra aux non abonnés au pass Ligue 1 de voir ce match…

📢 Un match accessible à tous les membres Prime ça ne se rate pas ! Rendez-vous dimanche à 17h00 pour le choc entre le @RCSA et l’@OM_Officiel. #RCSAOM #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/FULSLn9Q8e — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 9, 2021

Il faut aussi s’habituer à gagner, parce qu’après ça devient une obligation — Sampaoli

«Ce sera très difficile. On joue contre une équipe qui veut gagner et nous, on doit passer. Ensuite on aura un match moins de 72h après à Strasbourg. Mais on pense que gagner jeudi peut nous donner confiance pour dimanche. Demain est une finale pour aller dans une compétition internationale. Et c’est ce qu’on veut. Donc on pense à demain et ensuite on pensera à dimanche. Dans cette ville, il y a une grande envie de gagner un titre et on veut rendre aux gens l’appui qu’ils nous donnent. On joue pour le club et pour les gens. Le chemin est difficile mais j’ai cet espoir de voir cette joie populaire, de donner aux gens ce qu’ils attendent. On ne choisit pas les compétitions qu’on peut gagner. Ce club, cette ville, ce public, ont besoin de gagner quelque chose. Il y aura la Roma, Tottenham, Vitesse. On a la responsabilité de tenter de gagner la compétition. Il faut aussi s’habituer à gagner, parce qu’après ça devient une obligation». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/12/21)

« Si tu regardes tous les matchs de notre parcours en Europa League, on a fait beaucoup de choses pour gagner, à Moscou on doit gagner 99 fois sur 100. et notre pire match ça a été à Istanbul. On veut une équipe forte et aligner la meilleure équipe possible demain. Il faut prendre la confiance. Si on gagne, on va jouer la Conférence League, ça sera des matchs à jouer pour tout le monde. Il y a un objectif clair c’est jouer la Conférence League. C’est difficile car on a été éliminé de l’Europa League. Mais quand tu joues des matchs comme ça, il y a des équipes fortes, tu joues pour un titre. C’est la mentalité de l’équipe ». Alvaro – source : Conférence de presse (08/12/2021)